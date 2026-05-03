Ένα απίστευτο περιστατικό έζησε στον αέρα ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, επιστρέφοντας από την Μαδρίτη.

Τον απόλυτο «τρόμο» έζησε στον αέρα ο Όφερ Γιανάι κατά την επιστροφή του από την Μαδρίτη μετά και το Game 2 της σειράς μεταξύ Ρεάλ και Χάποελ.

Συγκεκριμένα ένα ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τον ιδιοκτήτη της Χάποελ αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης ύστερα από επικίνδυνη σύγκρουση με σμήνος πουλιών.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο σημαντικές ζημιές στο αεροσκάφος. Το τζετ περικυκλώθηκε από το σμήνος λίγο μετά την απογείωση από τη Μαδρίτη προκαλώντας σοβαρές ζημιές και αναγκάζοντας τον πιλότο να προχωρήσει σε άμεση διαδικασία προσγείωσης στη Βαρκελώνη.

«Αυτό είναι ένα από εκείνα τα γεγονότα που λένε 'μία στο εκατομμύριο'. Είμαι χαρούμενος που όλοι είναι ασφαλείς. Ίσως αυτός είναι ο τρόπος του Θεού να μας πει ότι αυτή η σειρά δεν έχει τελειώσει ακόμα» ήταν το σχετικό σχόλιο του Γιανάι.