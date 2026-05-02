Ιτούδης μετά το 2-0 της Ρεάλ επί της Χάποελ: «Δεν θέλουμε να “σκουπιστούμε"»

Ο Δημήτρης Ιτούδης στις δηλώσεις του μετά το 2-0 της Ρεάλ επί της Χάποελ, τόνισε πως δεν θέλει η ομάδα του να «σκουπιστεί».

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρη Ιτούδης:

«Είδαμε δύο διαφορετικές ομάδες. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν ανταγωνιστικοί, ακολουθήσαμε το πλάνο και ξέραμε πώς να διαχειριστούμε την κατάσταση ακόμα κι όταν εκείνοι ήταν μπροστά. Δυστυχώς χάσαμε το μυαλό μας, υπήρξε πίεση στους δημιουργούς, στο τρίτο δεκάλεπτο “πέσαμε” και η δεύτερη πεντάδα της Ρεάλ πέτυχε 16 πόντους. Δίκαια κέρδισαν».

Για τη συνέχεια της σειράς: «Έχουμε αποδείξει σε πολλές περιπτώσεις ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, είμαστε εδώ για να ανταγωνιζόμαστε και πρέπει να αυξήσουμε τα 20 λεπτά σε 40 λεπτά. Πρέπει να νικήσουμε, δεν θέλουμε να “σκουπιστούμε"».

Για το τι έκανε τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο: «Μας έβαλαν μεγάλη πίεση, έκλεισαν τις γραμμές πάσας, δημιούργησαν πολλές καλές προϋποθέσεις και ήξεραν πώς να εκμεταλλευτούν το γεγονός πως δεν ήμασταν συνεπείς στο πλάνο. Είναι καλοί παίκτες, έχουν μεγάλη εμπειρία και εκμεταλλεύτηκαν αυτό, όπως και το πλεονέκτημα στο μέγεθος».

Για το πώς η Χάποελ θα νικήσει τη Ρεάλ: «Αν θέλεις να νικήσεις τη Ρεάλ Μαδρίτης, τα 20 λεπτά δεν είναι αρκετά. Η δεύτερη πεντάδα τους έπαιξε εξαιρετικά και μας πίεσε, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σε αυτό το σημείο και να προσαρμοστούμε στη σκληράδα τους. Υπάρχει διαφορά εμπειρίας όταν η Ρεάλ έχει τόσους τίτλους και παίζει με τον κόσμο της. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία, δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο».