Κοντός: «Έχουμε μπροστά μας ορατότατους εχθρούς και ένα σύστημα που παλεύει με λύσσα...»

Ο General Manager of Basketball Operation της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Κοντός, έστειλε το δικό του μήνυμα, όταν έμαθε για την ποινή της EuroLeague στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο General Manager of Basketball Operation της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Κοντός, με αφορμή την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από τη EuroLeague.

Συγκεκριμένα μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό του, θέλησε να μοιραστεί τη δική του άποψη σχετικά με την ποινή τριών αγωνιστικών και το πρόστιμο των 10.000 ευρώ, γράφοντας:

«Κανείς δεν βλέπει αόρατους εχθρούς ή φαντάσματα. Έχουμε μπροστά μας ορατότατους εχθρούς και ένα σύστημα που παλεύει με λύσσα για την αποσταθεροποίηση μας εδώ και μήνες. Δεν χρειάζεται να χαρακτηρίσουμε τους… υπηρέτες. Αυτό το κάνει ο καθρέφτης τους. Ψυχραιμία εμείς το πλάνο μας, με παρωπίδες για τον στόχο και την αποστολή μας. ΚΟΣΜΟΣ-ΟΜΑΔΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ μια ΓΡΟΘΙΑ μέχρι το πραγματικό τέλος».