Ο Αντώνης Καλκαβούρας υποκλίνεται στην αποστομωτική εμφάνιση του «τριφυλλιού» στην Βαλένθια, εξαίρει το «ερυθρόλευκο» φορμάρισμα» των τελευταίων εβδομάδων και θεωρεί μπασκετικά νομοτελειακό έναν ευρωπαϊκό τελικό «αιωνίων» στην Αθήνα.

Μετά από τρεις αγωνιστικές μέρες στην εφετινή post season της Euroleague και χωρίς το να έχει ολοκληρωθεί το Game 2 σε όλες τις σειρές, οι δύο ελληνικές ομάδες μοιάζουν να έχουν «κλειδώσει» την επιστροφή τους στο Final Four.

O μεν Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 κόντρα στην εκπληκτική Βαλένθια (το Game 2 διεκδικεί δάφνες του κορυφαίου αγώνα στην σύγχρονη ιστορία των playoffs), για πρώτη φορά στην ιστορία του σε best-of-five προημιτελικό και μάλιστα εκτός έδρας και με δύο ευκαιρίες στο “Telecom Center Athens”, μοιάζει ασύλληπτο να χάσει την πρόκριση.

Ο δε Ολυμπιακός ταξιδεύει την Δευτέρα (04/05) στο Μόντε Κάρλο, έχοντας διαλύσει με μ.ο. 25 πόντους διαφορά την Μονακό στα δύο πρώτα παιχνίδια και μοιάζει απίθανο να επιστρέψει στην βάση του χωρίς την πρόκριση μέσα στο Πριγκιπάτο...

Όση περηφάνεια και αν έχουν οι Μονεγάσκοι (πιθανότατα θα στερηθούν τον Μάικ Τζέιμς, τουλάχιστον στο Game 3), που θα θέλουν να σηκώσουν ανάστημα και να αποφύγουν το “sweep”…

Κάπως έτσι, λοιπόν και λαμβάνοντας υπ’ όψιν πόσο σοφότεροι έγιναν οι «αιώνιοι αντίπαλοι» από την περυσινή τους αποτυχία στο Άμπου Ντάμπι, η εφετινή ευκαιρία για ελληνικό «εμφύλιο» τελικό, μοιάζει νομοτελειακή και θα το αφήσω εκεί, χωρίς να προχωρήσω παραπέρα.

Από απεριόριστο σεβασμό στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και στον φίλο μου τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που με το μαγικό του ραβδάκι «μεταμόρφωσε» την άθλια Φενέρμπαχτσέ από τα μέσα Μαρτίου και μετά στην κυριαρχική του τελευταίου διημέρου με την Ζάλγκιρις (προηγείται με 2-0 στις νίκες χωρίς να αφήσει το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης) και φυσικά στην Ρεάλ και την Χάποελ που ακόμη δίνουν την μάχη τους...

Παναθηναϊκος: Έπαιξε... εξωγήινο μπάσκετ στο «διαστημόπλοιο» της Βαλένθια!

Τι να πω ότι το περίμενα; Θα ήμουν ψεύτης! Με αυτή την Βαλένθια και το τονίζω χωρίς τον Σλούκα, αν ο Παναθηναϊκός επέστρεφε στην Αθήνα με μία νίκη στις αποσκευές του, στα μάτια μου θα είχε κάνει πολύ καλή δουλειά. Στο “Gazz Floor powered by Novibet” της προηγούμενης εβδομάδας, άλλωστε, είχα επιλέξει τους «πράσινους» ως νικητές της σειράς με 3-2 στις νίκες.

Αυτά, όμως, πριν τον τραυματισμό του Κώστα Σλούκα, οπότε και άλλαξα την πρόβλεψή μου σε 3-2 υπέρ των «νυχτερίδων». Το ότι ο «επτάστερος» θα πήγαινε στην Ισπανία, χωρίς τον «στρατηγό» του, χωρίς τον πιο μπαρουτοκαπνισμένο του παίκτη και τον πιο επιδραστικό point-guard της Euroleague στο μισό γήπεδο και θα γυρνούσε με διπλό “break” (χάρη στο buzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις), αφήνοντας άφωνη όλη την Ευρώπη με το μπάσκετ που έπαιξε, δεν το έβλεπα να συμβαίνει και οφείλω να βγάλω το καπέλο σε όλους τους συντελεστές της «πράσινης» επιτυχίας.

Από τον Έργκιν Άταμαν, τους παίκτες, τους ανθρώπους του οργανισμού και όλους τους φίλους της ομάδας που πίστεψαν σε αυτό το 2-0 (και ειδικότερα σε εκείνους που ταξίδεψαν και στήριξαν την προσπάθεια).

Πριν καλά-καλά αρχίσει, λοιπόν, μία σειρά που προδιαγραφόταν ως η πιο αμφίρροπη των playoffs, ο Παναθηναϊκός έχει φροντίσει να την φέρει ένα βήμα πριν από το «σκούπισμα» και αυτό δείχνει την τεράστια δυναμική που απέκτησε το τελευταίο διάστημα και το έδειξε έμπρακτα μέσα στο παρκέ, μόλις «έσφιξαν τα γάλατα». Και άρχισαν τα ματς που υποδηλώνουν το “been there done that”!

Από την ήττα της 6ης Μαρτίου στο ΣΕΦ και μετά, ο Κυπελλούχος Ελλάδας μετράει 9 νίκες στα 11 τελευταία ματς, έχοντας νικήσει τρεις φορές στην Ισπανία. Και αν αναλογιστούμε πόσο κοντά βρίσκεται στο Final 4 για 3η διαδοχική χρονιά, είναι πολύ κοντά στο να γράψει ιστορία και να γίνει η πρώτη ομάδα που θα δώσει το παρών, έχοντας παίξει αγώνες play in.

Κι όμως, αυτός ο Παναθηναϊκός που θαυμάσαμε όλοι αυτή την εβδομάδα στην “Roig Arena”, είναι η ίδια ομάδα που πριν από μερικές εβδομάδες κινδύνευε ακόμη και να μείνει εκτός 10άδας στην τελική κατάταξη της κανονικής περιόδου και να δει από τον... καναπέ το μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ που θα φιλοξενηθεί στο σπίτι του!

Η εικόνα που παρουσίασε, όμως, στα δύο πρώτα παιχνίδια των playoffs, παρ’ ότι την ημέρα της αναχώρησης υπέστη μεγάλο πλήγμα με τον τραυματισμό του αρχηγού του, δείχνει το μέγεθος που έχει ως οργανισμός. Και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς.

Έστω κι αν η δουλειά δεν έχει τελειώσει, η προσέγγιση του Τούρκου τεχνικού αλλά και οι προσαρμογές που έκανε, ώστε να βοηθήσει την ομάδα να ανταποκριθει άριστα στις ανάγκες δύο εντελώς διαφορετικών αγώνων (από πλευράς στυλ μπάσκετ), έχουν καταστήσει το «τριφύλλι» ως την ομάδα που πλέον (σωστά) φοβάται όλη η Ευρώπη! Και αν είναι στο Final 4, δεν μπορεί να μην θεωρηθεί ως το νο1 φαβορί.

Που να πρωτοσταθεί κανείς; Στο step up που έκαναν σχεδόν όλοι όσοι έπαιξαν στο Game 2 (107-105); Στις τεράστιες προσωπικότητες που διαθέτουν οι «πράσινοι» και δεν μετριούνται με τα δάχτυλα του ενός χεριού;

Στα ενεργειακά αποθέματα που κατέθεσαν όλοι, σε δύο παιχνίδια τρομερά απαιτητικά από πλευράς έντασης και σκληράδας; Ή στο “refuse to lose” που εξέπεμψαν όλοι οι παίκτες και ο προπονητής, χωρίς να αρκεστούν απλά στη μία νίκη, που κι αυτή θα τους έδινε σαφές προβάδισμα...

Κακά τα ψέματα, ο Παναθηναϊκός του διημέρου στην Βαλένθια, απέναντι σε έναν αντίπαλο – που αξίζει να τονιστεί παίζει ένα απίστευτα ελκυστικό μπάσκετ – «τρόμαξε» ολη την Ευρώπη και έδειξε ότι, λόγω ατομικού ταλέντου αλλά εσχάτως και λόγω ομαδικού μπάσκετ, είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο ταβάνι.

Η ιστορία μας έχει διδάξει να μην προτρέχουμε και να μην βιαζόμαστε... Όμως, ποιος, πλέον, μπορεί να μην θεωρήσει σχεδόν σίγουρο το 14ο Final 4 της ιστορίας του και ποιος μπορεί να πιστέψει ότι εντός έδρας, δεν θα είναι το φαβορί για το όγδοο;

Ολυμπιακός: Δεν είναι λίγο πράγμα να απέχει μία... ανάσα από το 5ο σερί Final 4!

Τα ίδια λίγο πολύ ισχύουν και για τον Ολυμπιακό, που ξεκάθαρα είχε πιο εύκολο έργο. Όχι μόνο λόγω των προβλημάτων της Μονακό, που στην μετά Σπανούλη εποχή δεν είναι η ομάδα που άρχισε την σεζόν (χάρη στον εγωισμό των παικτών μπήκε στα playoffs)…

Aλλά λόγω και της δικής του σωστής προετοιμασίας, προσέγγισης και προεργασίας ώστε το 5ο συνεχόμενο Final 4 να μην έχει την ίδια κατάληξη με τα προηγούμενα. Μόνο και μόνο, βέβαια, ότι βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την 5η διαδοχική του παρουσία του (και 15η συνολικά στην ιστορία του) στην μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, από μόνο του συνιστά μεγάλο παράσημο για τον οργανισμό.

Ωστόσο, μετά από δύο αποτυχίες στο... σουτ (με δράστες τον Μίτσιτς και τον Γιουλ) και άλλες δύο χαμένες προσπάθειες στην τελευταία 4ετία, η εφετινή χρονιά σχεδιάστηκε εντελώς διαφορετικά. Οι «ερυθρόλευκοι» «χτίστηκαν» με πρώτο μέλημα την αύξηση της αθλητικότητας και του μεγέθους σε όλες τις θέσεις και φυσικά την διεύρυνση του βάθους στο ρόστερ, ώστε ακόμη και αν χτυπηθούν από τραυματισμούς (μέσα στο πρόγραμμα πάντα), να έχουν λύσεις και να μην παίξουν την επένδυσή τους «κορώνα-γράμματα»!

Κάπως έτσι, οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν την πιο σταθερή και συνεπή πορεία στην κανονική περίοδο και τερματίζοντας πρώτοι με το καλύτερο ρεκόρ (26-12), αντιμετώπισαν τα playoffs με τον κυνισμό που αρμόζει σε μία ομάδα που δεν βλέπει κάτι λιγότερο από το τρόπαιο!

Το αναγνωριστικό Game 1 και το +21 (91-70) απέναντι σε έναν αντίπαλο που τους είχε υποχρεώσει σε τέσσερις συναπτές ήττες τους τελευταίους 13 μήνες έδωσε τον τόνο, ενώ το Game 2 και το +30 (94-64) κατέστησε σαφές τοις πάσι για το ποιος είναι το αδιαμφισβήτητο «αφεντικό» της σειράς.

Με τον MVP, Σάσα Βεζενκοβ, να είναι κοινός παρονομαστής στην ετικέτα του κορυφαίου (μ.ο. 19,5π. & 6,5ρ. με 64% εντός πεδιάς) και στα δύο πρώτα παιχνίδια, αλλά με διαφορετικούς συμπρωταγωνιστές κάθε φορά, με ολοένα βελτιούμενη άμυνα (μέσο παθητικό 67 πόντων), με τρομερό πλουραλισμό και με προοδευτικό φορμάρισμα, που ακόμη δεν δείχνει να έχει φτάσει στο peak του.

Η ευκολία με την οποία έγινε το 2-0, έδωσε στον Γιώργο Μπαρτζώκα την ευκαιρία να βοηθήσει όλους τους παίκτες του να βρουν ρυθμό, με κάποιους όπως ο Έβαν Φουρνιέ (μ.ο. 14,5π., 6,0ρ., 4,0ασ. & 1,0κλ. με 42,9% στα τριπ.) και ο Σακίλ ΜακΚίσικ (μ.ο. 8,0π. & 2,5ρ. με 63,6% εντός πεδιάς σε 12,7’) να την αρπάζουν από τα μαλλιά.

Με αυτά και με εκείνα, ο Ολυμπιακός θα μεταβεί στο Πριγκιπάτο μετρώντας 6 διαδοχικές επιτυχίες κι έχοντας να χάσει εντός έδρας από τις 16 του περασμένου Δεκέμβρη (μετράει 13 σερί νίκες στο ΣΕΦ με μέση παραγωγικότητα 95,53 πόντους) και τρέχοντας ένα ρεκόρ 18-5 στο 2026, όσον αφορά στην Euroleague.

Η λογική λέει ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα πάρουν την πιο εύκολη πρόκριση (ενδεχομένως και την πιο γρήγορη) και θα ανηφορίσουν στο ΟΑΚΑ για να σπάσουν την κατάρα που θέλει τον πρώτο της κανονικής περιόδου να μην ανεβαίνει ποτέ στην κορυφή.

Αν θεωρήσουμε ότι οι τρεις ομάδες που είναι ήδη στο 2-0, θα είναι παρούσες, η πιθανή μάχη με την Φενέρ και το διόλου απίθανο συναπάντημα με τον Παναθηναϊκό στον τελικό, συνιστούν ματσάρες για τις οποίες μπασκετικά ανυπομονούμε να περάσει γρήγορα ο χρόνος για να τις ζήσουμε...

