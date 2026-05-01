Η ισπανική «Marca» κράτησε σκληρή στάση απέναντι στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο τον οποίο χαρακτήρισε «τραμπούκο» μετά τα όσα συνέβησαν στο Game 2 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει το 2/2 στην Ισπανία στα Playoffs απέναντι στη Βαλένθια και φέρνει τη σειρά στο... σπίτι του στο Telekom Center Athens προκειμένου να προκριθεί το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στη Roig Arena για να παρακολουθήσει και τις δύο αναμετρήσεις, ενώ τα όσα έλαβαν χώρα στο... τρίτο ημίχρονο έχουν κινητοποιήσει τη διοργανώτρια αρχή, ώστε να κινήσει πειθαρχική διαδικασία προς τον ισχυρό άντρα της «πράσινης» ΚΑΕ.

Η ισπανική «Marca» έκανε εκτενές θέμα γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα γράφοντας: «Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, βρέθηκε πίσω από τον πάγκο της ομάδας του, σηκωνόταν διαρκώς και είχε επικοινωνία με τους παίκτες, ενθαρρύνοντάς τους, με τη συναίνεση του προπονητή, Εργκίν Αταμάν. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε όταν πλησίασε τη γραμματεία για να διαμαρτυρηθεί για διαιτητική απόφαση, σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ακραία και κατακριτέα.

Η προκλητική στάση του προς τους φιλάθλους στη γεμάτη «Roig Arena», με χειρονομίες και έντονα βλέμματα, δεν πέρασε απαρατήρητη. Αν και το κοινό δεν αντέδρασε δυναμικά στις προκλήσεις, η παρουσία της αστυνομίας γύρω του ενισχύθηκε, γεγονός που σχολίασε και ο προπονητής του Παναθηναϊκού».

Μάλιστα ο τίτλος του εν λόγω άρθρου συνοδευόταν από τον χαρακτηρισμό «τραμπούκος» για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ενώ παρατέθηκε και μία σειρά από βίντεο με όσα συνέβησαν εκτός των τεσσάρων γραμμών.

🤔 Dimitris Giannakopoulos, son anlarda Valencia taraftarları ile tartıştı



👀 Panathinaikos koçu Ergin Ataman, polislerin Giannakopoulos’u tutuklamak istediğini açıkladı.



Valencia koçu da Giannakopoulos'un masaya gidip saçma hareketler yaptığını söyledi.