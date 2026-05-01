Από τον περασμένο Ιούνιο η EuroLeague έχει αυστηροποιήσει τις ποινές της αναφορικά με τις τιμωρίες των παραγόντων των ομάδων. Τι ισχύει ακριβώς.

Με αφορμή την πειθαρχική διαδικασία που ανοίγει η EuroLeague εις βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, πρέπει να τονιστεί ότι η διοργανώτρια αρχή έχει προχωρήσει σε αυστηροποίηση των ποινών της προς τους παράγοντες των ομάδων από το περασμένο καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, στη γενική συνέλευση των μετόχων της EuroLeague τον Ιούνιο στη Γενεύη, τέθηκε στο τραπέζι ένα ζήτημα που απασχολούσε έντονα τη διοργάνωση αναφορικά με τη στάση απέναντι σε παραβατικές συμπεριφορές παραγόντων.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε την πρωτοβουλία και εισηγήθηκε ένα πιο αυστηρό και ξεκάθαρο πλαίσιο ποινών για τέτοιου είδους περιπτώσεις, μετά τη συμπεριφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στη σειρά με του Παναθηναϊκού με την ισραηλινή ομάδα, χωρίς να συναντήσει αντιδράσεις με την ομόφωνη συμφωνία και των υπόλοιπων ομάδων, πλην του τριφυλλιού.

Έτσι, το κανονιστικό πλαίσιο, τόσο για το Final Four όσο και για την κανονική διάρκεια της σεζόν, αναδιαμορφώθηκε προς μια πιο σκληρή κατεύθυνση, με τις κυρώσεις να γίνονται πλέον πιο βαριές και αποτρεπτικές. Ανάμεσα στα μέτρα που προβλέπονται, υπάρχει ακόμα και το ενδεχόμενο αφαίρεσης νικών, σε περιπτώσεις όπου η παράβαση κριθεί ιδιαίτερα σοβαρή.