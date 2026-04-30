Ολυμπιακός - Μονακό: Ο Τάις αποχώρησε για τα αποδυτήρια, μαζί του ο γιατρός των «ερυθρόλευκων»
Πρόβλημα στη Μονακό με τον Ντάνιελ Τάις να αποχωρεί για τα αποδυτήρια 2:25 μετά την έναρξη του ματς.
O Oλυμπιακός φιλοξενεί τη Μονακό στο ΣΕΦ για το Game 2 της σειράς Playoffs με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
Ωστόσο, οι Μονεγάσκοι αντιμετώπισαν από νωρίς πρόβλημα με τον Ντάνιελ Τάις να αποχωρεί για τα αποδυτήρια μόλις 2:25 από την έναρξη του ματς. Μαζί του μάλιστα πήγε και ο γιατρός των Πειραιωτών για να διαπιστωθεί το μέγεθος του ζητήματος.
