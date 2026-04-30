«Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Γιούρτσεβεν»

Η Φενέρμπαχτσε θέλει να κάνει δικό της τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, σύμφωνα με τούρκικα δημοσιεύματα.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, μετά το πέρασμά του από το NBA και τους Γουόριορς, έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται το επόμενο... βήμα στην καριέρα του, με τη Φενέρμπαχτσε να αποτελεί μία από τις επιλογές του.

Συγκεκριμένα η πρωταθλήτρια Ευρώπης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τούρκικα μέσα. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους έχει φανερό πρόβλημα στη θέση «5» και θέλει να κάνει δικό της τον Γιούρτσεβεν, προκειμένου να τους δώσει τις απαιτούμενες λύσεις.

Σημειώνεται πως οι συζητήσεις βρίσκονται σε θετικό κλίμα, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία, μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Γιούρτσεβεν, έχει ξανά φορέσει τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε στο παρελθόν από το 2013 έως το 2016.

Ο Τούρκος πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού στο πέρασμά του από το «τριφύλλι» δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του Έργκιν Άταμαν και τη φετινή σεζόν σε 19 αγώνες είχε 6.3 πόντους και 3.5 ριμπάουντ μ.ο, ανά αγώνα.