Αν και η μεταξύ τους συνάντηση στην Ελβετία διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχει απόσταση σχετικά με το πως θα γίνει το βήμα προς την πλευρά μίας κοινής λίγκας.

Οι ανακοινώσεις των δύο πλευρών ήταν πολύ λιτές, πλην όμως καθόλου περιεκτικές και παρ’ ότι αμφότερες έκαναν λόγο για ένα meeting στο πλαίσιο του οποίου έγιναν εποικοδομητικός διάλογος για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αλλά και για την προοπτική ενδεχόμενης συνεργασίας. Ο λόγος φυσικά για την Euroleague αλλά και τους εκπροσώπους του ΝΒΑ, που μαζί με την FIBA σχεδιάζει μία νέα λίγκα στην Ευρώπη για την σεζόν 2027-28.

Σκαλίζοντας λίγο περισσότερο τα όσα διεμείφθησαν σε κλειστές πόρτες στην έδρα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, οι απόψεις τωνν δύο πλευρών για τις προσδοκίες και το αποτέλεσμα της συνάντησης διίστανται.

Από την πλευρά της Euroleague, καλά πληροφορημένες πηγές ως προς τα όσα ελέχθησαν, αναφέρουν ότι ο νέος CEO, Τσους Μπουένο, ο πρόεδρος Ντέγιαν Μποντιρόγκα αλλά και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής έφυγαν από την Ελβετία αρκετα απογοητευμένοι από την άποψη ότι οι συζητήσεις δεν έχουν παρουσιάσει ουσιαστική πρόοδο, ως προς την κατεύθυνση της μελλοντικής συνεργασίας και του τρόπου με τον οποίο την αντιλαμβάνονται οι συνομιλητές της.

Η επιστροφή τους στην Βαρκελώνη βρήκε ακόμη πιο ισχυρή την πεποίθηση ότι η Euroleague είναι μία λίγκα που δεν είναι απλά εδραιωμένη και καθιερωμένη στην συνείδηση των ευρωπαίων μπασκετόφιλων, αλλά βρίσκεται και σε συνεχή τροχιά ανάπτυξης.

Στην αντίπερα όχθη, σύμφωνα με τα όσα αλιεύσαμε από πηγες με γνώση για τα όσα συζητήθηκαν, το NBA διευκρίνισε και εξήγησε τα σχέδιά του για την Ευρώπη στην διοίκηση της EuroLeague, μετά από δικό της αίτημα. Ουσιαστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι ο Γιώργος Αϊβάζογλου και οι άνθρωποι της FIBA, παρουσίασαν το όραμά τους για ένα νέο πρωτάθλημα στην «Γηραιά Ήπειρο», ενημέρωσαν την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση για το ενδιαφέρον και τις υποψήφιες ομάδες και επενδυτές. Παράλληλα, ανέφεραν πώς όσες ομάδες της EuroLeague δεν έχουν υποβάλει προσφορές, μπορούν AK;OMH να συμμετάσχουν στη νέα διοργάνωση.

NBA και FIBA τόνισαν ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για το νέο project, με πάνω από 120 επενδυτές και περισσότερους από 20 συλλόγους (ανάμεσά τους και ομάδες της EuroLeague) να έχουν ήδη καταθέσει προτάσεις.

Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι οι ομάδες της EuroLeague μπορούν είτε να διεκδικήσουν μόνιμη θέση μέσω επένδυσης, είτε να συμμετάσχουν μέσω ενός πιο «ανοιχτού» και αξιοκρατικού συστήματος πρόκρισης, σε αντίθεση με το υπάρχον μοντέλο. Οι επαφές θα συνεχιστούν στο Final Four του Basketball Champions League στη Μπανταλόνα και σε νέα συνάντηση στις 29 Μαΐου.

Σε κάθε περίπτωση γίνεται σαφές, ότι οι δύο πλευρές απέχουν αρκετά από το να βρεθούν στο ίδιο μήκος κύματος...