Παραμένει ο στόχος του ΝΒΑ Europe η δημιουργία ενός πρωταθλήματος τη σεζόν 2027-2028.

Όσο κι αν φαντάζει πολύ δύσκολο χρονικά η πρώτη σεζόν του NBA Europe να οριστεί την επόμενη διετία (2027-2028) ο στόχος παραμένει και γι’ αυτό εργάζονται όλοι το τελευταίο διάστημα. Όπως αναφέρει ο εκ των κορυφαίων ρεπόρτερ του ΝΒΑ Μαρκ Στέιν σε ανάρτηση του στο «X» υπάρχει επιθυμία για συνεργασία και όχι για ανταγωνισμό με την Euroleague.

«Το NBA, όπως μου λένε, συνεχίζει να στοχεύει τη σεζόν 2027-28 ως την προγραμματισμένη εναρκτήρια περίοδο για την έναρξη του NBA Europe.

Ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ και ο αναπληρωτής κομισάριος Μάρκ Τέιτουμ έχουν καταστήσει σαφές ότι ελπίζουν να συνεργαστούν με την EuroLeague αντί να ανταγωνιστούν, και το NBA ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε σήμερα (28/4) συνομιλίες με εκπροσώπους της EuroLeague στα κεντρικά γραφεία της FIBA στην Ελβετία» ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Πιστεύεται ότι περισσότερα από 20 υφιστάμενα ευρωπαϊκά σωματεία καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένων ομάδων που αγωνίζονται ήδη στην EuroLeague, έχουν καταθέσει προτάσεις για συμμετοχή σε ομάδες (franchises) του NBA Europe».

Περισσότεροι από 120 υποψήφιοι επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων υφιστάμενων ομάδων μπάσκετ και ποδοσφαίρου, άλλων επενδυτικών ομάδων και ατόμων με υψηλή καθαρή οικονομική επιφάνεια, έχουν εκφράσει σημαντικό και σοβαρό ενδιαφέρον για το προτεινόμενο πρωτάθλημα του NBA και της FIBA.

Το NBA και η FIBA έχουν λάβει προσφορές από περισσότερους από 20 υφιστάμενους συλλόγους μπάσκετ και ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένων αρκετών ομάδων της EuroLeague.

Όπως έχουν εκφράσει το NBA και η FIBA σε δύο προηγούμενες συναντήσεις τον τελευταίο χρόνο, κάθε ομάδα της EuroLeague έχει μια σαφή πορεία για να συμμετάσχει σε αυτό το νέο οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να διερευνήσει την πιθανότητα να γίνει μόνιμη ομάδα του NBA Europe ή της δυνατότητας να προκριθεί στο πρωτάθλημα μέσω μιας διαφανούς, αξιοκρατικής διαδικασίας που δεν υπάρχει στο τρέχον κλειστό οικοσύστημα της EuroLeague/EuroCup.

Ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί μια μόνιμη θέση στο πρωτάθλημα του NBA και της FIBA είναι μέσω μιας επιτυχημένης προσφοράς για μια μόνιμη ομάδα μέσω της επενδυτικής διαδικασίας του NBA και της FIBA.