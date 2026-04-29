EuroLeague: Ο Ναν απάντησε για τη φάση με τον Μπαντιό, «Δεν γίνεται να πέσω έτσι...»
Η EuroLeague δημοσίευσε την εντυπωσιακή τάπα του Μπαντιό πάνω στον Ναν, με τον Αμερικανό γκαρντ των «πρασίνων» να απαντάει στη διοργανώτρια αρχή και να διαμαρτύρεται για τη φάση.
Συγκεκριμένα ο Κέντρικ Ναν εξέφρασε το παράπονό του, κάτω από τη σχετικά ανάρτηση της EuroLeague, σχολιάζοντας: «Κόψιμο; Με τίποτα. Δεν γίνεται να πέσω έτσι από καθαρό μπλοκ, δεν το πιστεύω».
Με αυτή την κίνηση, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, έδειξε τη δυσαρέσκειά του προς τους διαιτητές, καθώς υποστήριξε πως του έγινε φάουλ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ναν, αφού δέχτηκε την τάπα, παρέμεινε στο παρκέ, μετά το άτσαλο πέσιμό του και φάνηκε να πονάει, ωστόσο στη συνέχεια σηκώθηκε και αγωνίστηκε κανονικά.
Δείτε το σχόλιο του Ναν και τη φάση:
