Αποθέωση Τζόσεφ για Βεζένκοφ: «Τον είχα αντίπαλο στο NBA, πολύ ωραίο που τον έχω τώρα συμπαίκτη»

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στο Final Four της EuroLeague, και ο Κόρι Τζόσεφ αναφέρθηκε στον MVP της διοργάνωσης, Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μονακό στο Game 1 της σειράς με τους Μονεγάσκους, κάνοντας το πρώτο από τα τρία βήματα για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Από την πλευρά του, ο Κόρι Τζόσεφ αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοβ, εξηγώντας πως ο Βούλγαρος φόργουορντ κάνει πιο εύκολο το παιχνίδι για τους συμπαίκτες του.

«Σε αυτό το σημείο πρέπει να ανεβάσουμε την απόδοσή μας. Δεν κάναμε τίποτα ακόμα, πήραμε μόνο το πρώτο ματς. Πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο ματς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Έχουμε μια ομάδα με πολύ βάθος και ταλέντο. Κάθε βραδιά μπορεί να είναι η βραδιά οποιουδήποτε. Σημασία έχει στο τέλος να κερδίσουμε. Είναι πολύ ωραίο να παίζεις με τον Βεζένκοφ, είναι φανταστικός. Έπαιξα απέναντί του στο NBA και είναι πολύ καλύτερο να παίζω μαζί του, έχει υψηλό IQ και κάνει το παιχνίδι πολύ πιο εύκολο για τους υπόλοιπους. Σίγουρα θα έχω ενέργεια για τα επόμενα ματς» ανέφερε σχετικά.

