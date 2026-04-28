Ολυμπιακός - Μονακό: Βραβεύτηκαν Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ από τους αδερφούς Αγγελόπουλους για τις διακρίσεις τους στη EuroLeague
Λίγο πριν το τζάμπολ του Game 1 των Playoffs της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό στο ΣΕΦ έλαβε χώρα μία ξεχωριστή στιγμή.
Συγκεκριμένα, οι πρόεδροι της ομάδας, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βράβευσαν και επίσημα τον MVP της EuroLeague, Σάσα Βεζένκοβ για την ξεχωριστή του διάκριση. Παράλληλα, βράβευσαν τόσο τον Βούλγαρο φόργουορντ όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ για την παρουσία τους στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.
🔴👏 Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού βράβευσαν τους Βεζένκοβ - Μιλουτίνοβ για τα βραβεία που παρέλαβαν από τη Euroleague! #OlympiacosBC pic.twitter.com/8bAXLH1faY— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 28, 2026
