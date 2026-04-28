Λίγο πριν το τζάμπολ του Game 1 των Playoffs της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό στο ΣΕΦ έλαβε χώρα μία ξεχωριστή στιγμή.

Συγκεκριμένα, οι πρόεδροι της ομάδας, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βράβευσαν και επίσημα τον MVP της EuroLeague, Σάσα Βεζένκοβ για την ξεχωριστή του διάκριση. Παράλληλα, βράβευσαν τόσο τον Βούλγαρο φόργουορντ όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ για την παρουσία τους στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.

