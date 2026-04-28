Η συγκέντρωση των παικτών του είναι το βασικό ζητούμενο για τον προπονητή της Μονακό, Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι, στο Game 1 των playoffs της EuroLeague με τον Ολυμπιακό το βράδυ της Τρίτης (28/4, 21:00) στο ΣΕΦ.

Οι μονεγάσκοι που κατέκτησαν και το Κύπελλο μια ημέρα μετά τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα μπορεί να έχουν μια κόπωση που είναι εύλογο, καθώς είχαν αναμετρήσεις με μεγάλο βαθμό δυσκολίας και πίεση για το αποτέλεσμα, αλλά πλέον είναι απελευθερωμένοι και θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό.

«Είχαμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά, για να φτάσουμε στα playoffs και να κατακτήσουμε το Κύπελλο Γαλλίας. Πρέπει να προσεγγίσουμε αυτόν τον πρώτο αγώνα με συγκέντρωση, να σκεφτούμε μακροπρόθεσμα και όχι μόνο έναν αγώνα ή ένα ημίχρονο» δήλωσε ο Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι αναλύοντας τα δεδομένα της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό που είναι το μεγάλο φαβορί της σειράς.