Λίγες ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ στην post season της Euroleague, o Αντώνης Καλκαβούρας αναλύει τις τέσσερις προημιτελικές σειρές που θα δώσουν ισάριθμα εισιτήρια για το Final 4 της Αθήνας και προβλέπει ποιες ομάδες θα περάσουν.

Φτάσαμε στην καλύτερη εποχή του χρόνου, όπου μέσα σε τέσσερις εβδομάδες θα κριθούν και θα ανταμειφθούν όλοι οι κόποι της πιο μακράς σεζόν στην Euroleague.

Οι οκτώ ομάδες που έσπειραν τους πιο αποδοτικούς σπόρους στην διάρκεια των δέκα «διαβολοβδομάδων» και των συνολικά 38 αγωνιστικών και που είχαν το προνόμιο να παραμείνουν ζωντανές στο κυνήγι του «μεγάλου θησαυρού», ρίχνονται απόψε (28/04) και αύριο (29/04) στην μάχη της τελευταίας δοκιμασίας πριν το Final Four.

Με φόντο τον προορισμό, του οποίου η «κατάκτηση», αυτομάτως καθιστά την εκάστοτε σεζόν επιτυχημένη (φέτος υπάρχουν ουκ ολίγες εξαιρέσεις), έφτασε η ώρα για την καθιερωμένη ανάλυση των σημεία-κλειδιά και την μπασκετικη προσέγγιση των τεσσάρων ζευγαριών, που παραδοσιακά συνοδεύεται και με την πρόβλεψη των ομάδων που θα δώσουν το παρών στην Αθήνα (22-24 Μαϊου).

Επομένως, προσδεθείτε γιατί ξεκινάμε...

Photo Credti: Χρήστος Ζωίδης

Φενέρμπαχτσέ (24-14) – Ζάλγκιρις Κάουνας (23-15)

Το ζευγάρι που χρονικά ανοίγει πρώτο την αυλαία της post season, μοιάζει το πιο αμφίρροπο και το πιο «ανοιχτό» σε πρόβλεψη εκ των τεσσάρων. Από την μία πλευρά η κάτοχος του τροπαίου και μέχρι τις αρχές Μαρτίου το απόλυτο φαβορί για την πρωτιά της κανονικής περιόδου (σε διάστημα κάτι περισσότερο από 4 μήνες, κατέγραψε 19 νίκες σε 21 αγώνες) και από την άλλη η μοναδική ομάδα που νίκησε φέτος την Φενέρμπαχτσέ δύο φορές!

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της σειράς, είναι η πρώτη μονομαχία – σε επίπεδο playoffs – δύο παλιόφιλων και πρώην στενών συνεργατών, που πήγαν μαζί σε 6 Final Four (με Ζάλγκιρις, Μπαρτσελόνα και Φενερμπαχτσέ) και πέρυσι κατέκτησαν μαζί την κούπα. Ο λόγος για τον Σαρούνας Γιασικέβιτσιους και τον επί 7ετία βοηθό του, Τόμας Ματσιούλις, ο οποίος γνωρίζει τον Saras περισσότερο και από την τσέπη του!

Μία ακόμη παράμετρος είναι ότι οι δύο ομάδες μπαίνουν στην μάχη της post season έχοντας εντελώς δυσανάλογη πορεία και φόρμα, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να μετρούν 7 ήττες στα τελευταία 9 ματς και τους Λιθουανούς να κλείνουν την regular season με ρεκόρ 8-3, καθώς επίσης και ότι οι δύο πρώτοι σκόρερ τους (ο Χόρτον-Τάκερ με μ.ο. 15,9π. & ο Φρανσίσκο με μ.ο. 16,7π.), θα παίξουν για πρώτη φορά παιχνίδια τέτοιας σημασίας.

Ανάλυση : Στην σειρά αναμετρώνται οι δύο καλύτερες άμυνες της κανονικής περιόδου, ωστόσο, στο παιχνίδι της, η Ζάλγκιρις έχει μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση και αν σουτάρει καλά (1η στα τρίπ. & 2η στα σουτ εντός πεδιάς), έχει το momentum για να βάλει δύσκολα στην Φενέρ, που έχει το πλεονέκτημα αλλά εδώ και καιρό ψάχνεται και έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό την αμυντική σκληράδα.

Στην σκακιέρα των προπονητών, μοιάζει αδιαπραγμάτευτο το ότι ο 50χρονος Λιθουανός τεχνικός θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι για να διώξει την μπάλα από τον Φρανσίσκο και ταυτόχρονα να κατεβάσει τους δείκτες του στο σκοράρισμα και την δημιουργία.

Σημείο-κλειδί : Η κατάσταση του Μέλι (χρησιμοποιείται στο “4” & στο “5”) που δεν έπαιξε στο παιχνίδι της Πόλης, αλλά έχει πολύ δυνατό κορμί, είναι εξαιρετικός στις αλλαγές και μπορεί να δώσει λύσεις και με το μακρινό σουτ.

Συμμετοχές σε Final 4 και τίτλοι : Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, ο προπονητής και αρκετοί παίκτες της έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, με συνολικά επτά παρουσίες και δύο τίτλους (πέρυσι αλλά και το 2017), σε αντίθεση με την Ζάλγκιρις που μετράει μόλις δύο συμμετοχές (1999 & το 2018) και ένα τρόπαιο με εκπληκτικό μπάσκετ πριν από 27 χρόνια στο Μόναχο.

Τι έκαναν φέτος μεταξύ τους : Η πρωταθλήτρια Λιθουανίας επικράτησε δύσκολα (84-81) στο Κάουνας τον περασμένο Οκτώβριο στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής (03/10), παρά τους 36 πόντους του Γουέιντ Μπάλντουιν, ενώ πριν από έναν μήνα (27/03) νίκησε πιο καθαρά (102-92) και στην ρεβάνς της Πόλης με παίκτη-κλειδί τον Ντάστιν Σλίβα (18π., 7ρ., 4ασ. & 2κλ.).

Πρόβλεψη : Με βάση την εικόνα των δύο ομάδων στο ασφαλές δείγμα των δύο τελευταίων μηνών, η αισθητή βελτίωση των Λιθουανών, που διαθέτουν τρία guard με την ικανότητα της προσωπικής απόφασης (Φρανσίσκο, Γουίλιαμς-Γκος και Λο), φέρνει σε οριακή ισορροπία την σειρά. Αίσθησή μου είναι ότι η Φενέρ δεν δείχνει τόσο πεινασμένη και «αρματωμένη» (είναι μεγάλο το κενό του Χέιζ-Ντέιβις) όσο πέρυσι και ότι οι συνθήκες μοιάζουν ιδανικές για να προκριθεί στα σημεία (3-2) η Ζάλγκιρις.

Ολυμπιακός (26-12) – Μονακό (23-17)

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι αν η Μονακό ήταν πλήρης και είχε τον Σπανούλη στον πάγκο, θα ήταν ίσως η χειρότερη διασταύρωση όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά γενικότερα για οποιαδήποτε ομάδα τερμάτιζε πρώτη (θα έχανε αυτομάτως το προνόμιο να έχει ένα θεωρητικά πιο εύκολο έργο) και θα συμφωνήσω απόλυτα.

Ωστόσο, αν οι Μονεγάσκοι δεν αντιμετώπιζαν τα προβλήματα που ώθησαν τον “Kill Bill” να αποχωρήσει, τότε πιστεύω ότι δύσκολα θα έχαναν το πλεονέκτημα έδρας. Από ‘κει και πέρα, «μπαίνοντας» στην 4η συνάντηση των δύο ομάδων στην post season τα τελευταία πέντε χρόνια (2-1 το σκορ υπέρ των «ερυθρόλευκων»), είναι ξεκάθαρο ότι ο τρόπος που παίζει η ομάδα από το Πριγκιπάτο δεν ταιριάζει στους Πειραιώτες.

Ανάλυση : Η Κυπελλούχος Γαλλίας έχει μεγάλη ικανότητα στο iso και γενικότερα στο ένας-ένας, διαθέτει αθλητικά παιδιά και χρησιμοποιεί πολύ το physicality για να παίξει μπασκετικό ξύλο και να βγάλει τον αντίπαλό της από το confort zone (το έκανε πέρυσι στο Final 4 με τον Βεζένκοβ). Από την άλλη πλευρά, όμως, οι τέσσερις συνεχόμενες ήττες από την Μονακό (στο τελευταίο παιχνίδι δεν έπαιξαν ο Σάσα και ο Γουόκαπ) και η γενικότερη δυσκολία απέναντί της, ώθησαν τον Μπαρτζώκα να προσδώσει στο εφετινό ρόστερ παιδιά με μεγαλύτερη αθλητικότητα (Γουορντ, Χολ και Τζόουνς) και πλέον ο Ολυμπιακός ρίχνεται στην μάχη των playoffs όντας περισσότερο «αρματωμένος» από ποτέ! Και αυτό σε όλες τις θέσεις!

Αν σε όλα τα παραπάνω προσθέσουμε ότι σε σχέσεη με πέρυσι, πέραν των Βεζένκοβ και Φουρνιέ, έχει επιπλέον έναν πολύ ποιοτικό επιθετικό πόλο στον πρόσωπο του Ντόρσεϊ και μάλλον την καλύτερη frontline της Ευρώπης, τότε η πρόκριση είναι ξεκάθαρα στο χέρι του. Από την άποψη ότι σε μία σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες, έχει την τεχνογνωσία, την εμπειρία αλλά και τα «όπλα» για να διορθώσει ό,τιδήποτε δεν πάει καλά από την αρχή.

Σημείο-κλειδί : Τα ριμπάουντ και γενικότερα το inside game στο οποίο ο Μιλουτίνοφ αλλά και οι Χολ, Τζόουνς και Φαλ, δεν έχουν αντίπαλο στα μέτρα του, θεωρώ ότι θα καθορίσει την έκβαση της σειράς. Γιατί θα εξασφαλίσει στον Ολυμπιακό περισσότερες κατοχές και αυτό θα είναι «βούτυρο στο ψωμί του», για να πάει τα παιχνίδια εκεί που θέλει.

Από ‘και και πέρα, οι «ερυθρόλευκοι» θα χρειαστεί να απαντήσουν με σκληράδα στην physical αντιμετώπιση που θα τους επιφυλάξει η Μονακό (έχει τα κορμιά για να δυσκολέψει τον Βεζένκοβ και τον Φουρνιέ και αλλάζει συνεχώς στην άμυνα), ενώ ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι θα είναι η αποτελεσματικότητα στις αλλαγές και στις αμυντικές περιστροφές.

Συμμετοχές σε Final 4 και τίτλοι : Οι Πειραιώτες είναι μαζί με την Ρεάλ, η 3η ομάδα σε συμμετοχές (14) στο κορυφαίο ετήσιο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ και έχει στην συλλογή του τρία τρόπαια (1997, 2012 & 2013), ενώ ο σύλλογος από το Μοντε Κάρλο, έχει πάρει μέρος στα δύο από τα τελευταία δύο τουρνουά (2024 & 2026), με αποκορύφωμα την ήττα του στον περυσινό τελικό του Άμπου Ντάμπι.

Τι έκαναν φέτος μεταξύ τους : Στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου (29/10), οι Μονεγάσκοι υποχρέωσαν τον Ολυμπιακό στην 2η διαδοχική εντός έδρας ήττα (87-92) τους στην regular season, ενώ στον επαναληπτικό της 12ης Μαρτίου, έφτασαν τις τέσσερις νίκες (81-80) στην σειρά κόντρα στους «ερυθρόλευκους», στο πρώτο παιχνίδι της μετά Σπανούλη εποχής στο Πριγκιπάτο.

Πρόβλεψη : Θεωρώ και αυτό φάνηκε και στα ματς που έδωσε στα play in (με Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα) ότι στην δεδομένη χρονική στιγμή η Μονακό δεν μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια στο παιχνίδι της, οπότε σε μία σειρά που θα διαρκέσει από 8 μέρες έως δύο εβδομάδες (με ενδιάμεσα παιχνίδια στην Γαλλία), δύσκολα μπορεί να αντέξει ώστε να παρουσιάσει περισσότερες από μία top εμφάνιση, ώστε να απειλήσει ουσιαστικά τον πολύ πιο πλήρη και πιο υποψιασμένο Ολυμπιακό. Οπότε θα πάω με την πρόκριση των πρωταθλητών, στην χειρότερη περίπτωση σε 4 ματς (3-1).

Βαλένθια (25-13) – Παναθηναϊκός (23-16)

Στην Ισπανία υπάρχει μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα, σύμφωνα με την οποία ο Παναθηναϊκός ήταν ένας αντίπαλος που δεν ήθελε η Βαλένθια (παρ' ότι τον έχει ήδη νικήσει δύο φορές καθαρά) παρ' ότι έχει πλεονέκτημα έδρας και αυτό είναι απολύτως λογικό. Η φανελα, η δυναμική, η ποιότητα, το βάθος και η τεχνογνωσία του «τριφυλλιού» απέναντι σε μία άπειρη σε αυτό το επίπεδο (συμμετέχει για 2η φορά στα playoffs και για πρώτη μετά από 15 χρόνια), δίνει αυτομάτως ψυχολογικό προβάδισμα στους «πράσινους» που ιστορικά είναι από τους πιο επιτυχημένους οργανισμούς στην post season.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να ήταν κατώτερος του budget, tων περιστάσεων και των προσδοκιών στην κανονική περίοδο, ωστόσο, θα πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν μας ότι στα 2/3 έπαιξε χωρίς τον βασικό του σέντερ και με αλχημείες στο “5”, ενώ οι καλές στιγμές του (εκτός έδρας νίκες επί της Ρεάλ, της Μπαρτσελόνα, της Φενέρ και επί της Ζάλγκιρις), έκαναν εκκωφαντικό θόρυβο.

Οπότε, αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η αρχική μου προσέγγιση της σειράς – Σλούκα παρόντος – όπως αυτή παρουσιάστηκε στο “Gazz Floor powered by Novibet”, έδινε ένα μικρό προβάδισμα στην ελληνική ομάδα. Δυστυχώς, όμως, η απώλεια του πιο «μπαρουτακαπνισμένου» παίκτη του συγκεκριμένου ζευγαριού και εκείνου με την μεγαλύτερη επίδραση σε όλη την Ευρώπη στο μισό γήπεδο, στα μάτια μου, μοιραία διαφοροποιεί τους συσχετισμούς.

Ανάλυση : Αν συμφωνήσουμε ότι η δύναμη πυρός του «επτάστερου» είναι στην επίθεση και νομίζω δεν υπάρχουν πολλοί που αμφιβάλλουν επ' αυτού, το ματσάρισμα των δύο μονομάχων στα δύο παιχνίδια της regular season έδειξε ότι η ομάδα του Άταμαν δυσκολεύεται να διαχειριστεί την ταχύτητά και το physicality της Βαλένθια. Μέσω της έφεσης στο transition, οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ έχουν τα πρωτεία σε πόντοι ανά κατοχή στον αιφνιδιασμό, ενώ η ευχέρειά του στα επιθετικά ριμπάουντ (3οι), αλλά και καλή κυκλοφορία της μπάλας, αποτελούν «διαβατήριο» για πολλά ελεύθερα σουτ και περισσότερες κατοχές.

Το ατυχές για τον Παναθηναϊκό είναι ότι στα παραπάνω κομμάτια, δεν βρίσκεται ούτε καν στον μέσο όρο, οπότε ευθύς εξαρχής αρχίζει την σειρά με ένα σαφές μειονέκτημα που καλείται να «καμουφλάρει». Δεν είναι τυχαίο ότι έχει αρνητικό ρεκόρ (4-6) απέναντι στις ομάδες (Βαλένθια, Παρί, Ερυθρός και Μακάμπι) με τον πιο φρενήρη ρυθμό σε πόντους ανά κατοχή, οπότε ο τρόπος παιχνδιού των «νυχτερίδων» αυτομάτως αυξάνει τον «πονοκέφαλο» του Τούρκου τεχνικού.

Σημείο-κλειδί : Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει σε αλλαγές και σε χαμηλά σχήματα καθώς επίσης και να πάρει τα ριμπάουντ και να έχει καλές επιστροφές. Κατ' αυτόν θα αναγκάσει την Βαλένθια να πάει επιθεσεις σε ένας εναντίον ενός, ώστε να μπορέσει να κατεβάσει τον ρυθμό και την ταχύτητα με την οποία επιτίθεται, πασάρει και εκμεταλλεύεται τις κακές περιστροφές και τα αργά close out για να δημιουργήσει ελεύθερα μακρινά σουτ. Ένα ακόμη πολύ κομβικό σημείο είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση του Λεσόρ.

Οι Ισπανοί είναι μέτριοι στην post up άμυνα και δεν έχουν τον παίκτη να σταματήσει τον Ματίας μέσα στο «ζωγραφιστό», οπότε η μεταφορά της μπάλας στην ρακέτας, θα δημιουργήσει ευκαιρίες για μακρινά σουτ αλλά και διαδρόμους για διεισδύσεις. Ωστόσο, η απουσία του «στρατηγού» Σλούκα που έχει φάει με το κουτάλι αυτά τα ματς, αφαιρούν ίσως τον πιο σημαντικό άσο από το μανίκι του Άταμαν, ενώ ο πολύς χρόνος στον Σορτς ίσως να αποδειχθεί ρίσκο και από πλευράς αμυντικής ανισορροπίας αλλά και από πλευράς της έφεσης που έχει ο Τι Τζέι να δώσει στο παιχνίδι έναν ρυθμό που δεν πολυταιριάζει στην ομάδα του, σε αντίθεση με την Βαλένθια.

Τι έκαναν φέτος μεταξύ τους : Οι «νυχτερίδες» επικράτησαν και στα δύο παιχνίδια, αρχής γενομένης από το 89-79 της 5ης Δεκεμβρίου στο “Telecom Center Athens”, ενώ το +18 στην “Roig Arena” την Μεγάλη Πέμπτη (09/04), αποτέλεσε την 2η πιο ευρεία εντός έδρας νίκη τους στην εφετινή Euroleague.

Συμμετοχές σε Final 4 και τίτλοι : Η Βαλένθια προκρίθηκε για πρώτη φορά φέτος στα προημιτελικά της διοργάνωσης (στο ισχύον format), ενώ το «τριφύλλι» έχει 13 Final 4 στο ενεργητικό του και είναι ο 3ος πολυνίκης σύλλογος του θεσμού με 7 τίτλους.

Πρόβλεψη : Αν ο Παναθηναϊκός τα δώσει όλα και πάρει το πρώτο ματς, θεωρώ ότι θα έχει τύχη να μείνει ζωντανός και να διεδικήσει την πρόκριση στην Αθήνα. Θα εξαρτηθεί πολύ από τις αντοχές του Γκραντ και το αναγκαστικό step up που καλούνται να κάνουν ο Ναν, ο Όσμαν, ο Λεσόρ και Ερνανγκόμεθ σε σχέση με τα standards τους. Αν οι «πράσινοι» παλέψουν μέχρι τέλους αλλά χάσουν το πρώτο ματς, πολύ φοβάμαι ότι δύσκολα θα αντέξουν. Μπασκετικά, θεωρώ ότι το πιο πιθανό αποτέλεσμα της σειράς είναι το 3-2 υπέρ της ισπανικής ομάδας και αυτό λόγω της ξαφνικής απουσίας του Σλούκα από τους αγώνες, που αλλάζει εντελώς τα δεδομένα και αφαιρεί από το «τριφύλλι» ένα πλεονέκτημα που δεν μετριέται με νούμερα.

Ρεάλ Μαδρίτης (24-14) – Χάποελ Τελ Αβίβ (23-15)

Με δεδομένο ότι έχουμε να κάνουμε με δύο αντιπάλους με εντελώς διαφορετικές προσλαμβάνουσες και παρ' ότι ο Δημήτρης Ιτούδης έχει μεγάλο εμπειρικό (και όχι) πλεονέκτημα στην σκακιέρα των πάγκων, θεωρώ ότι η Ρεάλ έχει προβαδισμα σε όλους τους τομείς. Από πλευράς παράδοσης, παραστάσεων, τίτλων αλλά και πληρότητας σε όλες τις θέσεις, σε συνδυασμό με το πλεονέκτημα έδρας αλλά και με βάση τα όσα έδειξαν τα δύο μεταξύ τους παιχνίδια, η «βασίλισσα» μοιάζει το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Σίγουρα, η Χάποελ έχει τα όπλα και την καθοδήγηση να κατεβάσει τους Μαδριλένους από τα standards της και να γίνει ενοχλητική το ζητούμενο είναι σε τι ποσοστό.

Ανάλυση : Θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη σειρά δεν υπάρχει αντίβαρο των Ισραηλινών για τον καλό Ταβάρες. Και στα δύο ματς μεταξύ των δύο ομάδων, ο Οτούρου δεν μπόρεσε να κάνει αισθητή την παρουσία του, ενώ επιπροσθέτως, η Ρεάλ έχει τα κορμιά για να ματσάρουν του αθλητικούς guard και με προσωπική απόφαση της Χάποελ, πάνω στους οποίους στηρίζεται το παιχνίδι της. Συν τοις άλλοις, η ομάδα του Σκαριόλο παίζει με πολύ περισσότερες κατοχές (3η στα ριμπ. έναντι της 19ης αντιπάλου της)

Σημείο-κλειδί : Κατά πόσο η Χάποελ θα μπορέσει να χτυπήσει στην αστάθεια που παρουσιάζει φέτος η Ρεάλ και αν η τεχνογνωσία και τα τρικ του Ιτούδη, θα την οδηγήσουν σε ενα break στα δύο πρώτα ματς, ώστε να το πιστέψει ακόμη περισσότερο. Όπως και να έχει πάντως, η απόσταση από την φυσική της έδρας και η ουδέτερη ατμόσφαιρα της Βουλγαρίας, της αφαιρούν κι άλλους πόντους.

Τι έκαναν φέτος μεταξύ τους : Οι Μαδριλένοι πέρασαν «δια πυρός και σιδήρου» (75-74) από το Μπότεβγκραντ (25/11), πετυχαίνοντας μόλις την 2η εκτός έδρας νίκη τους στην κανονική περίοδο, ενώ στην ρεβάνς της ισπανικής πρωτεύουσας (26/03) είχαν πιο εύκολο έργο (92-83).

Συμμετοχές σε Final 4 και τίτλοι : Η Ρεάλ μπορεί να έχει 14 συμμετοχές στην μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ (30), ωστόσο, είναι η ομάδα με τα περισσότερα τρόπαια (11), εκ των οποίων τα έξι κατακτήθηκαν στην εποχή των μονών τελικών. Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει το παράσημο της πρώτης και ιστορικής πρόκρισης στα playoffs στην παρθενική συμμετοχή της στην διοργάνωση.

Πρόβλεψη : Αν η Ρεάλ αξιοποιήσει στο έπακρο την έδρα που φέτος «εκπόρθησε» μόνο ο Παναθηναϊκός (ρεκόρ 18-1), τότε η σειρά θα τελειώσει επί βουλγαρικού εδάφους με πιθανότερο σκορ το 3-1. Όπως και να εξελιχθούν τα δύο πρώτα ματς, δεν βλέπω τον τρόπο με τον οποίο η «βασίλισσα» θα χάσει την πρόκριση.

