Η τρομακτική διαφορά των παιχνιδιών ΝΒΑ που έχουν στην πλάτη τους Βαλένθια και Παναθηναϊκός

Αν η εμπειρία σε ματς επιπέδου ΝΒΑ κρίνει την σειρά του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, τότε οι «πράσινοι» μπορούν το break.

Παναθηναϊκός και Βαλένθια ή μάλλον καλύτερα, Βαλένθια και Παναθηναϊκός, να είμαστε σύμφωνοι με την κατάταξη της κανονικής διάρκειας της Euroleague, ρίχνονται σήμερα στη μάχη για το ένα από τα τέσσερα εισιτήρια του Final Four της Αθήνας. Από τη μία είναι η μεγάλη έκπληξη της σεζόν, οι Ισπανοί που τερμάτισαν δεύτεροι και από την άλλη, το «τριφύλλι» που χρειάστηκε τα play in προκειμένου να μπορέσει να μπει στα play offs.

Το 2-0 της regular season και το γεγονός ότι η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνες θα έχει το πέμπτο παιχνίδι στην έδρα της, αν χρειαστεί, δίνει στη Βαλένθια ένα προβάδισμα, όμως τα ματς αυτά είναι αυτό που λένε άλλη ιστορία... Μπαίνουν παράγοντες στην εξίσωση που μπορούν να καθορίσουν το αποτέλεσμα της σειράς και ένας από αυτούς είναι η εμπειρία. Η εμπειρία σε μεγάλους αγώνες, όπως είναι για παράδειγμα τα ματς του ΝΒΑ.

Σε αυτόν τον τομέα λοιπόν η διαφορά μεταξύ των δύο είναι τρομακτική, είναι χαοτική και μεγαλώνει τις ελπίδες των «πράσινων» για το break που θα τους στείλει σε ένα εντός έδρας Final Four. Αρκεί μόνο να δει κανείς πως οι γηπεδούχοι έχουν στο ρόστερ τους μόλις δύο παίκτες με θητεία στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, την ώρα που στο στρατόπεδο της ελληνικής ομάδας ο αριθμός αυτός είναι τριπλάσιος, καθώς φτάνει τους έξι.

Από τη μία υπάρχουν ο Κι και ο Κοστέλο και από την άλλη οι Όσμαν, Ναν, Ερνανγκόμεθ, Γκραντ, Χέις-Ντέιβις και Φαρίντ. Οι παίκτες της ισπανικής ομάδας έχουν 46 ματς στην... πλάτη τους, ενώ οι παίκτες του Εργκίν Άταμαν έχουν 1.885. Χαώδης διαφορά δηλαδή...

Το θέμα είναι αυτό το πλεονέκτημα να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός και να πάρει το αβαντάζ της έδρας με το μέρος του...