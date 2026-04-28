Οι «μάχες» των Playoffs της Euroleague ξεκινάνε!

Τζάμπολ στα Playoffs της Euroleague για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που αρχίζουν τις μάχες με Μονακό και Βαλένθια αντίστοιχα για τον κοινό στόχο της πρόκρισης στο Final-4 του «T-Center».

Το πιο καθοριστικό κομμάτι της σεζόν στην Euroleague αρχίζει με τα Playoffs όπου θα κριθούν τα εισιτήρια του Final-4.

Οι «αιώνιοι» βρέθηκαν ταυτόχρονα στα δύο προηγούμενα, σε Βερολίνο και Άμπου Ντάμπι και το ίδιο επιδιώκουν να συμβεί και στην Αθήνα, για να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Ο Ολυμπιακός με πλεονέκτημα έδρας αρχίζει τις μάχες με τη Μονακό στο Game 1 της σειράς στο ΣΕΦ (21:00).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο (26-12), με 11 συνεχόμενες νίκες στο ΣΕΦ και θέλει να δρέψει τους καρπούς της πορείας της με την 5η διαδοχική πρόκριση σε Final-4.

ΤΟ «ΑΙΩΝΙΟ» FINAL FOUR ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 150!

Αντίπαλος η σκληροτράχηλη Μονακό που κατάφερε να μην καταρρεύσει παρά τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα και παρά το περιορισμένο rotation, ήταν 8η στον «μαραθώνιο» (22-16) και νικώντας την Μπαρτσελόνα στον «τελικό» επιβίωσης των Play In (79-70) έκλεισε ραντεβού με τους Πειραιώτες, όπως το 2022, όταν ο Ολυμπιακός είχε περάσει με 3-2.

Η έδρα αποτελεί έξτρα όπλο για τους «ερυθρόλευκους» που έχουν μεγαλύτερο βάθος και την αποφασιστικότητα να μπουν με το δεξί στη σειρά, απαντώντας στο 0-2 του «μαραθωνίου» (87-92, 81-80). Το παιχνίδι αναμένεται σε υψηλό ρυθμό και παραγωγικότητα, με την ομάδα του Μπαρτζώκα να ορίζει το τέμπο.

Ο Παναθηναϊκός με μειονέκτημα έδρας φιλοξενείται στη «Roig Arena» από τη Βαλένθια (21:45) στο Game 1 της δικής του σειράς.

ΤΟ «ΑΙΩΝΙΟ» FINAL FOUR ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 150!

Οι «πράσινοι» θέλουν να επαναλάβουν ό,τι και το 2011 και να σπάσουν την έδρα για να προκριθούν στο τρίτο σερί Final-4. Ωστόσο και στις δύο προηγούμενες προκρίσεις (2024 με Μακάμπι, 2025 με Εφές) χρειάστηκαν «διπλό» και το… βρήκαν.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν με 22-16 τερμάτισε 7η στην κανονική περίοδο και χρειάστηκε να νικήσει τη Μονακό στα Play In (87-79) για να κλείσει θέση στα Playoffs, όπου περίμενε η 2η της κατάταξης ισπανική ομάδα (25-13).

Η Βαλένθια του «Coach of the Year» Πέδρο Μαρτίνεθ ανάγκασε σε δύο ήττες το «τριφύλλι» στον «μαραθώνιο» (79-89, 102-84) αλλά ο Παναθηναϊκός ποντάρει στην τεράστια εμπειρία του από κρίσιμα παιχνίδια, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που συμμετέχουν για πρώτη φορά μετά το 2011.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

