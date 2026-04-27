Ένα Final Four... αλλιώτικο από τα άλλα ετοιμάζεται να ζήσει η Αθήνα, με τον DJ ARGY να φέρνει τη δική του φουτουριστική, μυθολογικά εμπνευσμένη σφραγίδα στην τελετή έναρξης της διοργάνωσης.

Κάτι λιγότερο από ένας μήνας μένει για τη διεξαγωγή του Final Four της Αθήνας και η EuroLeague βάζει τα δυνατά της για να πραγματοποιηθεί ένα φαντασμαγορικό σόου.

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε ότι ο διεθνώς αναγνωρισμένος DJ και παραγωγός ARGY θα είναι ο headliner της τελετής έναρξης του Final Four 2026, το οποίο θα παρουσιαστεί από την Etihad. Η εμφάνισή του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου, πριν από τους πολυαναμενόμενους ημιτελικούς.

Γνωστός για τον δυναμικό του ήχο και τις immersive εμφανίσεις του, ο ARGY θα παρουσιάσει ένα μοναδικό, ειδικά σχεδιασμένο show αποκλειστικά για τη διοργάνωση. Η performance θα συνδυάζει το χαρακτηριστικό μουσικό του ύφος με ένα εντυπωσιακό δημιουργικό concept, εμπνευσμένο από τη σύνδεση της ελληνικής μυθολογίας με μια φουτουριστική αισθητική, ενώνοντας το παρελθόν με το μέλλον σε μια οπτικοακουστική εμπειρία.

Με οδηγό τον ρυθμό και την ένταση της μουσικής του, το show θα εξελίσσεται σαν μια αφηγηματική διαδρομή. Μέσα από αυτή την ιστορία, βασισμένη σε μυθολογικά στοιχεία και προσαρμοσμένη σε σύγχρονη οπτική, θα αποκαλυφθεί με εντυπωσιακό τρόπο το επίσημο logo του Final Four. Η κορύφωση της παράστασης θα είναι αφιερωμένη στις τέσσερις ομάδες των ημιτελικών, τιμώντας την παρουσία τους στη σημαντικότερη σκηνή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Να σημειωθεί ότι φέτος ο διεθνώς καταξιωμένος καλλιτέχνης κατάκτησε τον τίτλο «Contemporary Art Influencer of the Year» στα WIBA Awards 2025 που πραγματοποιήθηκαν στο φεστιβάλ των Καννών.

Ο Έλληνας καλλιτέχνης ARGY έγινε γνωστός από νωρίς, με το underground hit Love Dose το 2005, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε μια πορεία με διεθνείς εμφανίσεις και καλλιτεχνική εξέλιξη. Επαναπροσδιόρισε τον ήχο του μέσα από το Ketuvim, κερδίζοντας αναγνώριση στη σκηνή του Afterlife και σημειώνοντας viral επιτυχία με το Tataki. Το δημιουργικό του όραμα επεκτάθηκε περαιτέρω με το New World το 2024 και το NEWORLD II το 2026, ένα κινηματογραφικό project με έντονα συναισθηματικά και sci-fi στοιχεία, που συνδυάζει τη φαντασία με τον μυστικισμό και έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια streams, περιλαμβάνοντας και Gold επιτυχίες όπως τα Aria και Sierra. Η εμφάνιση του ARGY υπόσχεται να προσφέρει μια αξέχαστη στιγμή έναρξης της διοργάνωσης, ενώνοντας πολιτισμό, μουσική και μπάσκετ σε μια πρωτοποριακή live εμπειρία.