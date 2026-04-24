Δείτε τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μονακό κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου και ενόψει των μεταξύ τους αναμετρήσεων στα Playoffs.

Ο Ολυμπιακός περίμενε... καρτερικά τον αντίπαλό του στα Playoffs της Euroleague, ο οποίος και θα προέκυπτε από το τελευταίο παιχνίδι του Play In.

Η Μονακό ήταν η ομάδα που πήρε τελικά το εισιτήριο για τα Playoffs, καθώς επικράτησε στο «do or die» παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με 79-70 και θα τεθεί αντίπαλος των «ερυθρολεύκων» με φόντο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας (22-24/5).

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που θα τεθούν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες στα Playoffs, όπως το 2022, όταν ο Ολυμπιακός είχε πάρει τη πρόκριση για το Final Fοur του Βελιγραδίου. Έκτοτε οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν δύο φορές και σε Final Fοur, το 2023 με νικητή τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό και πέρυσι στο Άμπου Ντάμπι με νικήτρια την Μονακό.

Το 2/2 η Μονακό φέτος επί του Ολυμπιακού

Φέτος η γαλλική ομάδα έχει κάνει το 2/2 απέναντι στους «ερυθρόλευκους» καθώς είχε κερδίσει, τόσο στο ματς του α' γύρου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 87-92 όσο και τον περασμένο μήνα στο Πριγκιπάτο με 81-80!

Στο φαληρικό παλέ και επί ημερών ακόμα... Βασίλη Σπανούλη, είχε ξεχωρίσει ο Άλφα Ντιάλο ο οποίος είχε κάνει εξαιρετικό παιχνίδι με 27 πόντους, ενώ ο Μάικ Τζέιμς είχε τρομερό double double με 23 πόντους και 10 ασίστ, την ώρα που «διψήφιος» ήταν και ο Οκόμπο με 10 πόντους. Από τον Ολυμπιακό είχαν πραγματοποιήσει καλό παιχνίδι οι Ντόρσεϊ (23π., 5ασ.), Μιλουτίνοφ (14π., 8ριμπ.), Βεζένκοβ (17π.) και Χολ (11π.)

Αντίστοιχα στην αναμέτρηση του «Gaston Medecine» όπου είχε κάνει ντεμπούτο στον πάγκο ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, η Μονακό είχε νικήσει με 81-80 έως ως καλύτερους, τους Μάικ Τζέιμς (14π., 5ριμπ., 5ασ.), Ντάνιελ Τάις (13π., 5ριμπ., 3ασ.) και Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ (13π., 3ριμπ.) Στον αντίποδα καλύτερος του Ολυμπιακού ήταν και πάλι ο Ντόρσεϊ με 19 πόντους και 5/9 τρίποντα, ο Μιλουτίνοφ είχε double double (13π., 10ριμπ.) ενώ στους 17 πόντους είχε σταματήσει ο Άλεκ Πίτερς.