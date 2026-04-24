Παπαλουκάς: «Θέλουμε ή δεν θέλουμε δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό του Final Four;»

Ο Θοδωρής Παπαλουκάς αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ενός ελληνικού τελικού στο Final Four της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που διεξάγεται από τις 22 έως τις 25 Απριλίου, τέθηκε στο τραπέζι η σημασία των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων ως μοχλών ανάπτυξης μιας πόλης με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Final Four που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα από τις 22 έως τις 24 Μαΐου.

Τον λόγο πήρε ο Θοδωρής Παπαλουκάς μιλώντας για το ενδεχόμενο ενός ελληνικού τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά και για τη γενικότερη επιτυχημένη παρουσία τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Αναλυτικά

«Υπάρχει ένα δύσκολο ερώτημα και δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση από την πλευρά μου. Θέλουμε ή δεν θέλουμε δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό;

Πραγματικά δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση. Το γεγονός τελειώνει εκεί και εμείς που αγαπάμε το μπάσκετ πρέπει να σκεφτόμαστε και την επόμενη ημέρα.

Η ουσία από όλο αυτό είναι πόσες γυναίκες, πόσοι άνδρες και πόσα παιδιά θα συνεχίσουν να ασχολούνται με το προϊόν την επόμενη ημέρα. Η μεγάλη νίκη αυτής της εκδήλωσης θα είναι αν έχουμε νέους ανθρώπους που θα ενδιαφερθούν. Ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως φύλου, ανεξαρτήτως επιπέδου.

Επίσης να εκπαιδευτούν και να είναι αυτό που εμείς λέμε “υγιείς” φίλαθλοι που ήρθαν κοντά στο άθλημα.

Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Δεν υπάρχει απάντηση από την πλευρά μου. Μετράω και εγώ μέρες ανάποδα και με άγχος και με αγωνία.

Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και δεν το λέω οπαδικά. Το λέω αθλητικά».

Και συνέχισε: «Να πάνε όλα καλά. Ίσως δεν εκτιμάμαι την ωραία εποχή που ζούμε αθλητικά, όσο πραγματικά της αξίζει. Από θέμα ομάδων, από θέμα παικτών και χάνουμε τη μεγάλη εικόνα γιατί τη θεωρούμε δεδομένη.

Αυτήν τη στιγμή έχουμε δύο ομάδες που εν δυνάμει μπορούν να κερδίσουν την Ευρωλίγκα. Για τις ομάδες μας θεωρείται μεγάλη αποτυχία το να μην πάνε στο Final Four, ενώ κανονικά είναι μεγάλη επιτυχία το να πηγαίνεις. Ακόμα μεγαλύτερη αν το παίρνεις».

Μετά αναφέρθηκε σε εκείνους που του ζητούν εισιτήρια: «Έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε σε όλους. Δεν έχουμε εισιτήρια. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους συνεργάτες μου που τους έχουν θυμηθεί όλοι οι συμμαθητές, συγγενείς και φίλοι που είχαν να τους μιλήσουν 30 χρόνια και τους παίρνουν για να έρθουν σε επαφή μαζί μου για να τους βρω εισιτήρια. Χίλια συγγνώμη από τους συγεργάτες μου. Δεν φταίω εγώ».