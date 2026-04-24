«Έρχονται ακόμα περισσότερα!» - Το μήνυμα του Ολυμπιακού για την επιλογή των Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ στην καλύτερη πεντάδα
Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε την καλύτερη πεντάδα της κανονικής περιόδου, με τους Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ να περιλαμβάνονται στην 2025-26 All-EuroLeague First Team και τον Ολυμπιακό να είναι η μοναδική ομάδα με δύο παίκτες στη λίστα.
Οι Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις), Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια) και Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) αποτελούν τις υπόλοιπες επιλογές για την καλύτερη πεντάδα και η ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρη τους Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ για τη διάκρισή τους.
«Οι Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ συμπεριλήφθηκαν στην All-EuroLeague First Team. Σκληρή δουλειά. Πάθος. Υπερηφάνεια. Έρχονται ακόμα περισσότερα!» ήταν το μήνυμα των «ερυθρόλευκων»,.
Εξάλλου, οι Πειραιώτες περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στα playoffs της EuroLeague από τον νικητή της αναμέτρησης στο Πριγκιπάτο ανάμεσα στη Μονακό και την Μπαρτσελόνα.
Sasha Vezenkov and Nikola Milutinov are named to the All- @EuroLeague First Team. 🔴⚪— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 24, 2026
