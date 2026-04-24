Ο Μάικ Τζέιμς παραδέχθηκε ότι δεν θα συνεχίσει στη Μονακό και ότι το καλοκαίρι θα βγει στην αγορά των free agents.

Ο Μάικ Τζέιμς παραχώρησε συνέντευξη στην L’Équipe και επιβεβαίωσε ότι θα αποχωρήσει από τη Μονακό το καλοκαίρι. Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος υπέγραψε στους Μονεγάσκους το 2021, τόνισε πως δεν πρόκειται να συνεχίσει στο Πριγκιπάτο, αλλά δεν έχει ακόμη μιλήσει με άλλες ομάδες.

Αρχικά, κλήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για συμβόλαιο μέχρι το 2027, τονίζοντας με νόημα: «Επίσης λένε ότι ο Έλβις είναι ακόμη ζωντανός». Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν πιθανότητες να συνεχίσει στη Μονακό και τη σεζόν 2026/27, ήταν κατηγορηματικός: «Όχι!».

Και πρόσθεσε: «Δεν έχω υπογράψει πουθενά, ούτε έχω μιλήσει με κανέναν. Σκέφτομαι μόνο το να ολοκληρώσω τη σεζόν». Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η περίπτωσή του έχει συνδεθεί με τη Dubai Basketball, την Αρμάνι Μιλάνο και την Μπαρτσελόνα.

Η Μονακό αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα το βράδυ της Παρασκευής (24/4, 20:30) για την πρόκριση στα playoffs της EuroLeague και ο ίδιος ενδέχεται, σε περίπτωση ήττας, να δώσει το τελευταίο του παιχνίδι στη διοργάνωση με τους Μονεγάσκους.