Η Μονακό θα φιλοξενήσει την Μπαρτσελόνα (24/04, 20:30) στην αναμέτρηση που θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο στα play-offs της EuroLeague, με τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι στις δηλώσεις του να μιλάει για το παιχνίδι.

Αναφέρθηκε στα στοιχεία που θα πρέπει να έχει η ομάδα του, ενώ πρόσθεσε πως η Μπαρτσελόνα έχει ποιότητα και έναν εξαιρετικό προπονητή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι:

«Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα είναι ακόμη πιο δύσκολο γιατί έρχονται εδώ γνωρίζοντας ότι είναι ουσιαστικά το τελευταίο ματς της σεζόν αν δεν προκριθούν. Πρέπει λοιπόν να μείνουμε συγκεντρωμένοι, να εστιάσουμε στον εαυτό μας, να είμαστε πολύ δυνατοί σωματικά, να παίξουμε όπως ξέρουμε όταν είμαστε σταθεροί σωματικά και πνευματικά. Και πρέπει να αντέξουμε για 40 λεπτά.

Δεν μπορούμε να έχουμε πολλά σκαμπανεβάσματα. Θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από τα δύο που κερδίσαμε στην κανονική περίοδο. Είναι αγώνας playoffs. Γνωρίζουμε την ποιότητα της Μπαρτσελόνα, που έχει πολύ καλή ομάδα και έναν εξαιρετικό προπονητή. Αύριο είναι μια νέα μέρα, ένα νέο παιχνίδι, μια νέα ευκαιρία».