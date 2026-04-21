EuroLeague: Τα τρία ζευγάρια των Play Offs και οι υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού
Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του, ξεπέρασε το εμπόδιο της Μονακό και πλέον ετοιμάζεται για τα Play Offs της EuroLeague, με την ομάδα του Έργκιν Άταμαν να ετοιμάζεται για την σειρά απέναντι στη Βαλένθια.
Παράλληλα, αυτό το αποτέλεσμα, διαμόρφωσε ακόμη ένα ζευγάρι των Play Offs, με τον Ολυμπιακό να είναι πλέον η μόνη ομάδα της τετράδας που δεν ξέρει ακόμη τον αντίπαλό της.
Αυτός θα προκύψει από το παιχνίδι της Μονακό με τον νικητή του Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας.
Euroleague Playoffs - Game 1
Τρίτη 28 Απριλίου
- 20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
- 21:00 Ολυμπιακός - 8ος από το Play In
- 21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Τετάρτη 29 Απριλίου
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
Euroleague Playoffs - Game 2
Πέμπτη 30 Απριλίου
- 20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
- 21:00 Ολυμπιακός - 8ος από το Play In
- 21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Παρασκευή 1 Μαϊου
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
