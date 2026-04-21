Το απίθανο κάρφωμα του Ματίας Λεσόρ άφησε άφωνο τον εκφωνητή της EuroLeague, ξεσήκωσε το T-Center και ίδιος το πανηγύρισε με την ψυχή του.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Μονακό για την κρίσιμη «μάχη» των Play In στο Telekom Center με την ομάδα που θα επικρατήσει να περνάει στα Play Offs όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια σε σειρά best of five.

Οι «πράσινοι» μπορεί να ξεκίνησαν μουδιασμένα και να δέχτηκαν 6 αναπάντητους πόντους από το πρώτο δίλεπτο, όμως η εικόνα άλλαξε γρήγορα, μετά το γρήγορο τάιμ άουτ που κάλεσε ο Εργκίν Άταμαν.

Ωστόσο, το highlight της αναμέτρησης το προσέφερε ο Ματίας Λεσόρ 02'26" πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με το εντυπωσιακό του κάρφωμα. Μάλιστα, ο εκφωνητής της EuroLeague έμεινε... άφωνος, ενώ ο ίδιος ο Γάλλος σέντερ το πανηγύρισε έντονα μπροστά στο ενθουσιώδες κοινό του γηπέδου.