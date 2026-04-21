Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τα Playoffs της Euroleague καθώς επικράτησε της Μονακό στο «Telekom Center Athens» και θα τεθεί αντιμέτωπος της Βαλένθια με φόντο το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.

Αυτή θα είναι η 6η φορά με το νέο format που ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να πάρει τη πρόκριση για την τελική φάση της Euroleague, μετρώντας δύο σερί εισιτήρια σε Final Four απέναντι σε Μακάμπι (2024) και Αναντολού Έφες (2025).

Συνολικά οι «πράσινοι» έχουν προκριθεί επτά φορές σε Final Four από τη χρονιά που θεσπίστηκαν τα Playoffs και δη από τη σεζόν 2004-05 και μετά, μετρώντας 26 νίκες και 33 ήττες.

