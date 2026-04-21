Παναθηναϊκός: Τι έχουν κάνει οι «πράσινοι» στα Playoffs της Euroleague

Γιώργος Κούβαρης
Ερνανγκόμεθ
Δείτε τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού στα Playoffs λίγο πριν ξεκινήσει η σειρά με την Βαλένθια με φόντο τη πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τα Playoffs της Euroleague καθώς επικράτησε της Μονακό στο «Telekom Center Athens» και θα τεθεί αντιμέτωπος της Βαλένθια με φόντο το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.

Αυτή θα είναι η 6η φορά με το νέο format που ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να πάρει τη πρόκριση για την τελική φάση της Euroleague, μετρώντας δύο σερί εισιτήρια σε Final Four απέναντι σε Μακάμπι (2024) και Αναντολού Έφες (2025).

Συνολικά οι «πράσινοι» έχουν προκριθεί επτά φορές σε Final Four από τη χρονιά που θεσπίστηκαν τα Playoffs και δη από τη σεζόν 2004-05 και μετά, μετρώντας 26 νίκες και 33 ήττες.

Δείτε και τον σχετικό πίνακα

 

ΣεζΟνΑντΙπαλοςΣκορΑποτΕλεσμα
2004-05Εφές2-1Πρόκριση (F4)
2005-06Ταού Κεράμικα (σ.σ. Μπασκόνια)1-2Αποκλεισμός
2006-07Ντινάμο Μόσχας2-0Πρόκριση (F4)
2007-08Δεν προκρίθηκε στα Playoffs
2008-09Σιένα3-1Πρόκριση (F4)
2009-10Δεν προκρίθηκε στα Playoffs
2010-11Μπαρτσελόνα3-2Πρόκριση (F4)
2011-12Μακάμπι Τελ Αβίβ3-2Πρόκριση (F4)
2012-13Μπαρτσελόνα2-3Αποκλεισμός
2013-14ΤΣΣΚΑ Μόσχας2-3Αποκλεισμός
2014-15ΤΣΣΚΑ Μόσχας1-3Αποκλεισμός
2015-16Μπασκόνια0-3Αποκλεισμός
ΝΕΟ FORMAT EUROLEAGUE
2016-17Φενέρμπαχτσε0-3Αποκλεισμός
2017-18Ρεάλ Μαδρίτης1-3Αποκλεισμός
2018-19Ρεάλ Μαδρίτης0-3Αποκλεισμός
2019-20Διακοπή λόγω Covid
2020-21Δεν προκρίθηκε στα Playoffs
2021-22Δεν προκρίθηκε στα Playoffs
2022-23Δεν προκρίθηκε στα Playoffs
2023-24Μακάμπι Τελ Αβίβ3-2Πρόκριση (F4)
2024-25Αναντολού Εφές3-2Πρόκριση (F4)
ΣΥΝΟΛΟ ΡΕΚΟΡ26-337 ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ
@Photo credits: INTIME
     

