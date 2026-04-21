Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη «μάχη» των play-in. Ποιοι αντίπαλοι θα του προκύψουν ανάλογα με το αποτέλεσμα του αγώνα με τη Μονακό;

Παναθηναϊκός και Μονακό κοντράρονται στο «Telekom Center Athens» (21/04, 21:00, LIVE από το Gazzetta) για μια θέση στα play-offs της EuroLeague, με τον ηττημένο να έχει και δεύτερη ευκαιρία.

Οι πράσινοι τερμάτισαν στην 7η θέση της κανονικής διάρκειας της EuroLeague και για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα μπουν στη διαδικασία των play-in. Εκεί θα παίξουν με τον 8ο που τερμάτισε στη regular season (Μονακό).

Το άλλο ζευγάρι των play-in είναι Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας που θα διεκδικήσει το τελευταίο «εισιτήριο» για τα play-offs.

Οι επόμενοι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

Σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού επί της Μονακό, τότε η ομάδα του Έργκιν Άταμαν θα παίξει με μειονέκτημα έδρας κόντρα στη Βαλένθια. Σε περίπτωση ήττας όμως θα έχει και δεύτερη ευκαιρία.

Σε περίπτωση ήττας του Παναθηναϊκού από τους Μονεγάσκους θα κοντραριστεί με τον νικητή του Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας και πάλι στο «Telekom Center Athens».

Ο νικητής του Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας θα παίξει με τον ηττημένο του Παναθηναϊκός - Μονακό. Από το τελευταίο παιχνίδι των play-in θα προκύψει και ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-offs.