Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Αναντολού Εφές με 97-62 με τον Πάμπλο Λάσο στις δηλώσεις του να αναφέρεται στην ήττα της ομάδας του, αλλά και στον θάνατο του Όσκαρ Σμιντ.

Στη συνέχεια μίλησε για τον αν είναι δίκαιος ο θεσμός του Final-Four, λέγοντας πως το φορμάτ του NBA είναι πιο δίκαιο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Όσκαρ Σμιντ:

«Αρχικά, συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη. Η περίληψη του ματς μπορεί να γίνει σε δύο λεπτά. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλοί. Παίξαμε καλή άμυνα, μοιράσαμε καλά την μπάλα. Είχαμε κάποια χαζά λάθη που τους έδωσαν εύκολους πόντους στο τρανζίσιον. Ο Ρογκαβόπουλος τους… έσπρωξε στο πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, τα δύο πρώτα λεπτά ήταν άθλια. Αρχίσαμε με 8-0 νομίζω και σε δύο λεπτά το ματς είχε τελειώσει. Είναι η πραγματικότητα για εμάς. Σε μία δύσκολη σεζόν πρέπει να καταλάβουμε πως έχουμε μπροστά μας το φινάλε στο πρωτάθλημα και ελπίζω σε μία καλύτερη απάντηση στα play-offs. Καλή τύχη στον Παναθηναϊκό στα play-off. Ξέρουμε πως είχαμε μία δύσκολη σεζόν και ελπίζουμε να επιστρέψουμε στο καλύτερό μας επίπεδο όσο πιο σύντομα μπορούμε».

Για το μυστικό ώστε να βρεθεί μία ομάδα στο Final-Four: «Δεν έπαιξα στα play-in, αλλά τα play-off είναι η πιο δύσκολη στιγμή της σεζόν. Παλεύεις για αυτή την θέση για οκτώ μήνες και αντιμετωπίζεις μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Το πλεονέκτημα έδρας είναι σημαντικό, αλλά αντιμετωπίζεις μία σπουδαία ομάδα. Πρέπει να είσαι έτοιμος σωματικά και ψυχολογικά. Υπάρχει μία μεγάλη ανταμοιβή, το Final-Four. Όταν πας εκεί, είναι διαφορετική ιστορία, είναι δύο τελικοί σε τρεις μέρες. Αλλά για εμένας τα play-off της Euroleague είναι η πιο δύσκολη στιγμή της σεζόν για τις ομάδες που ανταγωνίζονται σε αυτό το επίπεδο για οκτώ μήνες».

Για το αν είναι δίκαιο να κρίνεται σε δύο ματς το Final-Four και για τις παγίδες που έκανε στο φινάλε του ματς και το μαρκάρισμα του Τζόουνς στον Σορτς: «Δεν είμαι εδώ για να μιλήσω για το φορμάτ. Πιστεύω πως ότι το πιο δίκαιο είναι σειρά επτά αγώνων. Το φορμάτ του ΝΒΑ είναι πιο δίκαιο. Μπορούμε να μιλήσουμε και για το ποδόσφαιρο, που είναι round-robin και ο πρώτος είναι ο νικητής. Τα τελευταία 10+ χρόνια έχουμε αυτό το φορμάτ. Πρέπει να προετοιμάσουμε τις ομάδες μας για αυτό το φορμάτ.

Προσπάθησα να αλλάξω τον ρυθμό του αγώνα, γνωρίζοντας πως ήμασταν πίσω στο σκορ. Ο Σορτς έχει μεγάλη εμπειρία, επιτέθηκαν, είχαν το μομέντουμ, έβρισκαν σουτ. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τον ρυθμό γιατί το πρώτο λεπτό της τρίτης περιόδου έκρινε τον αγώνα, αφού δεν αλλάξαμε τον ρυθμό. Προσπάθησα να κάνω τις παγίδες για να δημιουργήσω το αίσθημα πως μπορούμε να κάνουμε μερικά κλεψίματα, να τρέξουμε, να επιστρέψουμε στο ματς. Αλλά δεν λειτούργησε».

Για τον θάνατο του Όσκαρ Σμιντ: «Έπαιξα εναντίον του Όσκαρ. Πολύ δύσκολο. Κέρδισα περισσότερες φορές αλλά με κέρδισε και αυτός, αλλά δεν είναι ατομικό άθλημα. Ο Όσκαρ είναι θρύλος όχι μόνο για τις εμφανίσεις του, γιατί ήταν τρομερός παίκτης και το έδειχνε, αλλά και γιατί όλοι τον θυμούνται ως καλό άνθρωπο. Έχω φίλους στην Βαγιαδολίδ στην Ισπανία που έπαιξε για λίγα χρόνια και λένε πολύ καλά λόγια για αυτό. Όταν ακούς την απώλεια ενός ανθρώπου που ήταν τόσο σημαντικός στην ζωή άλλων πάντα λυπάσαι και είναι στενάχωρη μέρα για το μπάσκετ γιατί ο Όσκαρ για εμένα ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο για πολλά χρόνια».