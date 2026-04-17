Λεσόρ: «Δε με νοιάζει αν δεν σκοράρω κανέναν πόντο αρκεί να κερδίζουμε, το υπογράφω τώρα»

Για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Αναντολού Εφές, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Ματίας Λεσόρ.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Αναντολού Εφές με 97-62 και τον Ματίας Λεσόρ στις δηλώσεις του να αναφέρεται στη νίκη της ομάδας του, αλλά και στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Επίσης τόνισε πως δεν τον νοιάζει να παίζει καλά ο ίδιος, αλλά να παίρνει τη νίκες ο Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ματίας Λεσόρ:

«Δεν ξέρω αν τελειώσαμε δυνατά τη σεζόν. Πάμε βήμα-βήμα στην κατάσταση που είμαστε, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Θα έχουμε μεγάλη μάχη με τη Μονακό τώρα. Είμαστε τυχεροί που έχουμε πλεονέκτημα έδρας, πάμε να κερδίσουμε και μετά να δούμε τα play-offs.

Δε νομίζω ότι παίζω πολύ καλά ακόμα, μπορώ να κάνω πολλά περισσότερα. Αυτό που μετράει είναι μόνο οι νίκες. Δε με νοιάζει αν δεν σκοράρω κανέναν πόντο, αρκεί να κερδίζουμε Το υπογράφω τώρα. Έχω καιρό μπροστά μου να δείξω ποιος παίκτης είμαι. Το πιο σημαντικό τώρα, είναι να κερδίζει η ομάδα και σε αυτό θέλω να βοηθάω».