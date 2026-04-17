Η Ζάλγκιρις έκανε το… καθήκον της στο παιχνίδι με την Πάρι, όπερ και σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός με νίκη απέναντι στην Εφές θα τερματίσει στην 7η θέση.

Το… δώρο που περίμεναν οι «πράσινοι» από το Κάουνας δεν ήρθε ποτέ καθώς η Ζάλγκιρις επικράτησε της Παρί και δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να αποκτήσει προβάδισμα (ανάλογα με το αποτέλεσμα με την Εφές) για την 6η θέση.

Έτσι, λοιπόν, οι Λιθουανοί πήραν το απευθείας εισιτήριο για τα φετινά Playoffs της φετινής Euroleague, ενώ η καλύτερη θέση στην οποία μπορεί να τερματίσει το «τριφύλλι» είναι η 7η. Απαραίτητη προϋπόθεση; Η νίκη απέναντι στην Αναντολού Εφές, στο παιχνίδι το οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη (σ.σ. 45-38 το ημίχρονο) όταν έληξε η αναμέτρηση στο Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί να διεκδικήσει την παρουσία του στα Playoffs μέσω της διαδικασίας του Play In, έχοντας φυσικά το αβαντάζ της έδρας από τη στιγμή που βρέθηκε στην 7η (και πιο προνομιούχο) θέση της regular season.