Κουτλουάι: «Η Φενέρμπαχτσε μπορεί να χάσει 2 εκατομμύρια ευρώ αν παίξει με τη Χάποελ!»

Η Φενέρμπαχτσε ολοκλήρωσε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη regular season της EuroLeague, αφού επικράτησε εκτός έδρας της Βιλερμπάν, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την απευθείας συμμετοχή της στα playoffs.

Η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης μέτρησε 24 νίκες στην κανονική περίοδο και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά, με φόντο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ, θα χάσει δύο εκατομμύρια ευρώ! Αυτό, τουλάχιστον, ισχυρίστηκε ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, βάζοντας στην εξίσωση το γεγονός ότι η Φενέρμπαχτσε θα υποχρεωθεί να αλλάξει έδρα και να αγωνιστεί μακριά από την Τουρκία, για λόγους ασφαλείας.

«Η Φενέρμπαχτατσε μπορεί να χάσει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ αν αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ στα playoffs», ανέφερε ο Τούρκος legend για το ενδεχόμενο συναπάντημα με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στα προημιτελικά.