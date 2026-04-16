Φαρίντ: «Να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να ελέγξουμε αυτά που μπορούμε»

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε για την αναμέτρηση κόντρα στην Εφές και στην συγκέντρωση του Παναθηναϊκού.

Ο Κέντρικ Ναν ταλαιπωρείται από σπασμούς στη μέση, αλλά υπολογίζεται για την αναμέτρηση κόντρα στην Εφές (17/4, 21:15, Novasports Prime, live Gazzetta).

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε για την αναμέτρηση και στάθηκε στη δουλειά της ομάδας του για να κλείσει με νίκη την κανονική διάρκεια.

«Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, να κερδίσουμε το ματς αύριο και να εστιάσουμε σε αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε. Όσο αγωνίζομαι προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα μου να φτάνει σε νίκες. Μπορέσαμε να διαχειριστούμε την Μπαρτσελόνα στην έδρα της, αλλά η Βαλένθια μας διαχειρίστηκε στην έδρα της. Ήταν 1-1 σε δύσκολο περιβάλλον», είπε αρχικά.

Έκλεισε αναφέροντας τα εξής: «Να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να ελέγξουμε αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε. Αυτό είναι αύριο, κερδίζοντας το παιχνίδι που πρέπει».