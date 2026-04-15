Ένωση Παικτών EuroLeague: «Απογοήτευση που οι αγωνιστικές παρέμειναν 38»

Η Ένωση Παίκτών της EuroLeague εξέφρασε την απογοήτευσή της για τη διατήρηση των 38 αγωνιστικών και τη νέα σεζόν (2026-27) καθώς επιβαρύνεται η πνευματική και σωματική υγεία των αθλητών.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ECA την Τρίτη (14/4) στη Βαρκελώνη οδήγησε στη λήψη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με τις μορφές των διοργανώσεων, την οικονομική κατανομή και την επόμενη φάση του τριετούς στρατηγικού πλάνου της Euroleague Basketball.

Η Ένωση Παικτών της EuroLeague (ELPA) χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες φιλοδοξίες ανάπτυξης της EuroLeague και την αναγνώριση θεμάτων που αφορούν τους παίκτες στο πλαίσιο των συζητήσεων με τις ομάδες, ωστόσο εξέφρασε την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι ο αριθμός των αγώνων της κανονικής περιόδου θα παραμείνει αμετάβλητος στους 38 για τη σεζόν 2026–27. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι είχε επισημανθεί πώς αυτή η δομή είχε δοκιμαστικό χαρακτήρα μόνο για τη σεζόν 2025-26.

Η διατήρηση αυτού του φορμάτ κρίνεται πώς δεν βοηθάει τις πνευματικές και τις σωματικές απαιτήσεις που συνεχώς επιβαρύνουν τους παίκτες. Ο αυξημένος κίνδυνος τραυματισμών, η συσσωρευμένη κόπωση, η ψυχική καταπόνηση και η περιορισμένη αποκατάσταση, είναι καθημερινές πραγματικότητες για τους αθλητές σε ολόκληρη τη λίγκα, με άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα, την ακεραιότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της διοργάνωσης.

Η ELPA τονίζει πως η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των παικτών είναι πλέον απαραίτητη κι όχι προαιρετική και πρότεινε τον τρόπο που αυτό μπορεί να επιτευχθεί.

• Ολοκληρωμένη βελτιστοποίηση των μετακινήσεων (με ευρύτερη χρήση πτήσεων charter)

• Υποχρεωτική παρουσία εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού σε επίπεδο συλλόγων σε όλη τη λίγκα

• Βελτίωση των υποδομών αποκατάστασης, προπόνησης και απόδοσης

• Προστασία στον προγραμματισμό των αγώνων για τη διασφάλιση της υγείας των παικτών

Ο Μπόστιαν Νάχμπαρ, Εκτελεστικός Διευθυντής της ELPA, δήλωσε: «Μετά από καθημερινές συζητήσεις με παίκτες σε όλη τη λίγκα, μπορώ να πω ότι στηρίζουν τη φιλοδοξία της EuroLeague να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί, αλλά νιώθουν έντονα πως αυτή η ανάπτυξη πρέπει να επιτευχθεί σε όλα τα επίπεδα. Οι παίκτες είναι εκείνοι που βιώνουν καθημερινά τις απαιτήσεις ενός συμπιεσμένου προγράμματος – σωματικά και πνευματικά. Επομένως, η πραγματικότητα στο παρκέ πρέπει να αναγνωριστεί με απτές βελτιώσεις εκτός παρκέ, στον τομέα των συνθηκών εργασίας. Αυτό πρέπει πλέον να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα μέτρα, όχι μόνο με συζητήσεις».

Μάλιστα, η ELPA τόνισε πώς θα ακολουθήσουν διαβουλεύσεις και συνεδριάσεις για την υλοποίηση αυτής της βελτιστοποίησης των συνθηκών.