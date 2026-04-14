Στη Γενεύη θα διεξαχθεί η συνάντηση της Euroleague με το ΝΒΑ και τη FIBA στις 28 Απριλίου.

Μια κοινή λίγκα στο άμεσο μέλλον (ίσως από το 2027-2028) θα αποτελεί το φόντο της συνάντησης της Euroleague με το ΝΒΑ και τη FIBA που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου στη Γενεύη.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να εξετάσουν πως μπορεί να υλοποιηθεί ένα πλάνο συνεργασίας στο άμεσο μέλλον με τη δημιουργία μιας κοινής λίγκας.

Ο Τσους Μπουένο, CEO της Euroleague που συναντήθηκε ανεπίσημα με τον Διευθύνων Σύμβουλο του NBA για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, Γιώργο Αϊβάζογλου στην Πόλη, όπως αποκάλυψε το Gazzetta την Μεγάλη Πέμπτη (9/4) στο περιθώριο του αγώνα Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ κι εκεί υπήρξε πρόσφορο έδαφος.

Τις επόμενες ημέρες μάλιστα θα συνεδριάσει το Board of Governors του ΝΒΑ για να δώσει έγκριση στην έναρξη των συνομιλιών με την Euroleague για νέα κοινή λίγκα. Δηλαδή για αναπροσαρμογή του αρχικού πλάνου. Οπότε αναμένονται τα επόμενα βήματα των δυο πλευρών που θα αποσκοπούν στην δημιουργία μιας κοινής και πανίσχυρης λίγκας.