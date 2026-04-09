Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πραγματοποίησε την επιθυμία του μικρού φιλάθλου του Ολυμπιακού που ταξίδεψε από την Άρτα στη Σόφια για να πάρει τη φανέλα του.

Ο Ολυμπιακός επιβίωσε στη Σόφια και μετά από ένα σπουδαίο ματς, πήρε τη νίκη απέναντι στη Χάποελ (85-89) και ανέβηκε στο 25-12. Πλέον, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι αγκαλιά με την πρώτη θέση, την οποία θα εξασφαλίσει, είτε με νίκη απέναντι στην Αρμάνι την τελευταία αγωνιστική, είτε με μια ήττα της Βαλένθια.

Αυτός που είχε την τιμητική του (πέρα από τον Σάσα Βεζένκοβ που είχε οικογένεια και φίλους στο πλευρό του), ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με έναν μικρό φίλο των «ερυθρόλευκων» να ταξιδεύει από την Άρτα μέχρι τη Σόφια κάνοντας 612 χλμ, προκειμένου να δει από κοντά τον αγαπημένο του παίκτη και πάρει τη φανέλα του!

Έτσι κι έγινε! Ο Ντόρσεϊ δεν τον άφησε παραπονεμένο και του την προσέφερε μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ενώ φωτογραφήθηκε μαζί του και ανέβασε τη φωτογραφία με τον χαρούμενο πιτσιρικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.