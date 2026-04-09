Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν εντυπωσιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής στη Euroleague.

Πράματα και θάματα έκανε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού σημείωσε career high σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, με τον ίδιο να διαλύει, τόσο την άμυνα της Ρεάλ, όσο και την στατιστική. Είχε 37 πόντους (3 λιγότερους από όσους είχε υποσχεθεί στον γιο του), συγκέντρωσε 43 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ ευστόχησε σε 10 (από τις 11) βολές, με τα παραπάνω τρια νούμερα να αποτελούν ρεκόρ καριέρας για τον διεθνή γκαρντ.

Επιπλέον τελείωσε με 3/4 δίποντα, 7/12 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη, 8 κερδισμένα φάουλ σε 28:42 λεπτά. Οι 43 βαθμοί που συγκέντρωσε στην αξιολόγηση ήταν αρκετοί για να τον βγάλουν MVP της αγωνιστικής. Η άμυνα της Ρεάλ δεν βρήκε τρόπο να τον περιορίσει.