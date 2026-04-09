Ντόρσεϊ: ΜVP της 36ης αγωνιστικής στη Εuroleague μετά το show με Ρεάλ
Πράματα και θάματα έκανε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού σημείωσε career high σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, με τον ίδιο να διαλύει, τόσο την άμυνα της Ρεάλ, όσο και την στατιστική. Είχε 37 πόντους (3 λιγότερους από όσους είχε υποσχεθεί στον γιο του), συγκέντρωσε 43 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ ευστόχησε σε 10 (από τις 11) βολές, με τα παραπάνω τρια νούμερα να αποτελούν ρεκόρ καριέρας για τον διεθνή γκαρντ.
Επιπλέον τελείωσε με 3/4 δίποντα, 7/12 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη, 8 κερδισμένα φάουλ σε 28:42 λεπτά. Οι 43 βαθμοί που συγκέντρωσε στην αξιολόγηση ήταν αρκετοί για να τον βγάλουν MVP της αγωνιστικής. Η άμυνα της Ρεάλ δεν βρήκε τρόπο να τον περιορίσει.
👨🔬 He made a promise. He kept it.@TDORSEY_1 caught fire, 7 threes and elite consistency to secure MVP of the Round.#EveryGameMatters pic.twitter.com/sLHqeQ1Qny— EuroLeague (@EuroLeague) April 9, 2026
