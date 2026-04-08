Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet: «Να κρατήσουμε χαμηλά τη μπάλα και για Παναθηναϊκό και για Ολυμπιακό»

Εξαιρετική η χθεσινή βραδιά για τις ελληνικές ομάδες στη Euroleague. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τις νίκες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και ζήτησε να κρατηθεί χαμηλά η μπάλα, προσθέτοντας πως χρειάζεται σταθερότητα στην απόδοση.

«Να κρατήσουμε χαμηλά τη μπάλα ακόμα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά και κέρδισε, όμως να κρατήσουμε χαμηλά τη μπάλα. Δεν σημαίνει κάτι. Χρειάζεται σταθερότητα στην απόδοση. Ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Μπαρτσελόνα παίζει ένα ματς που του ταιριάζει πιο πολύ σε σχέση με τη Χάποελ. Σημαντικό που και στα δύο αυτά ματς ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Μένει να δούμε αν θα διατηρήσει την υψηλή απόδοση του στα playoffs.

Το ίδιο και για τον Ολυμπιακό. Κέρδισε τη Ρεάλ στην έδρα του. Ο Ολυμπιακός μια τέτοια απόδοση σαν τη σημερινή, αναξαρτήτως αν ο Ντόρσεϊ θα βάλει 30, ο Βεζένκοβ 25, ο Φουρνιέ, κάποιος άλλος. Αν μπορεί να τη διατηρήσει, γιατί το έχει κάνει καλύτερα από τον Παναθηναϊκό στη σεζόν και για αυτό είναι πρώτος. Για αυτό λέω χαμηλά η μπάλα γιατί ψάχνουμε τη σταθερότητα από τις ομάδες μας. Αυτή τη στιγμή δεν κέρδισε κανείς τίποτα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

