EuroLeague: Οι διαιτητές που σφυρίζουν τα ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην 37η αγωνιστική
Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αφήνουν πίσω τους την 36η αγωνιστική και τα θετικά της αποτελέσματα και ετοιμάζονται για τον δεύτερο γύρο της «διαβολοβδομάδας» με τη EuroLeague να ορίζει τους διαιτητές των αναμετρήσεων
Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Σόφια, εκεί όπου την Πέμπτη (09/04, 21:05) θα αντιμετωπίσει την Χάποελ Τελ Αβίβ (22-13) του Δημήτρη Ιτούδη. Διαιτητές για το ματς ορίστηκαν οι Ίλια Μπελόσεβιτς, Τζόσεφ Μπισάνγκ και Κριστάπς Κονσταντίνοβς.
Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Βαλένθια (09/04, 21:45) με τους Μεχντί Ντιφαλά, Τόμισλαβ Χορντόβ και Ουγκ Τεπενιέρ να διευθύνουν το παιχνίδι.
