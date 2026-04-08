Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αφήνουν πίσω τους την 36η αγωνιστική και τα θετικά της αποτελέσματα και ετοιμάζονται για τον δεύτερο γύρο της «διαβολοβδομάδας» με τη EuroLeague να ορίζει τους διαιτητές των αναμετρήσεων

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Σόφια, εκεί όπου την Πέμπτη (09/04, 21:05) θα αντιμετωπίσει την Χάποελ Τελ Αβίβ (22-13) του Δημήτρη Ιτούδη. Διαιτητές για το ματς ορίστηκαν οι Ίλια Μπελόσεβιτς, Τζόσεφ Μπισάνγκ και Κριστάπς Κονσταντίνοβς.

Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Βαλένθια (09/04, 21:45) με τους Μεχντί Ντιφαλά, Τόμισλαβ Χορντόβ και Ουγκ Τεπενιέρ να διευθύνουν το παιχνίδι.