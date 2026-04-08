Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Ολυμπιακό και τη νίκη επί της Ρεάλ, που ήρθε δια χειρός του Σάσα Βεζένκοβ και του «μέτριου» Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Ολυμπιακός ήταν απίθανος απέναντι στη Ρεάλ, σε ένα ματς όπου σαφώς έλαμψε το άστρο του Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά όχι μόνο αυτός.

Αν εξαιρέσεις ένα κακό διάστημα στο δεύτερο δεκάλεπτο, όταν η Βασίλισσα έτρεξε το 0-18, σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι ο Ολυμπιακός ήταν το απόλυτο αφεντικό.

Μέσα από την πίεση στην άμυνα, ανάγκασε τη Ρεάλ σε 14 λάθη, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει 22(!) πόντους από αυτά τα λάθη των Ισπανών, ενώ αν δεν ήταν και τα επιθετικά ριμπάουντ της Βασίλισσας (16 από τα οποία βρήκε 17 πόντους) η διαφορά θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

Ο Ολυμπιακός έκανε την άμυνα της Ρεάλ να μοιάζει με άμυνα ομάδας από παίδων. Και ίσως αυτό αν είναι και προσβλητικό για τις άμυνες των Κ16. Όποτε ήθελαν οι Πειραιώτες ανέβαζαν ταχύτητα, όποτε ήθελαν έπαιζαν σετ, όποτε ήθελαν μοίραζαν τη μπάλα και αντίστοιχα, όποτε ήθελάν έπαιζαν ένας εναντίον ενός.

Η Ρεάλ επέλεξε να παίξει πολύ με άμυνες αλλαγών (εκτός από τον Ταβάρες), κάτι που δεν βοήθησε την ομάδα του Σκαριόλο. Ο Ολυμπιακός χτυπούσε διαρκώς στα μις – ματς, βρίσκοντας πάντα την αδυναμία των Μαδριλένων.

Βέβαια, για να τα λέμε όλα, όταν παίζεις απέναντι στη Ρεάλ, λόγω της παρουσίας του Έντι Ταβάρες, θα πας αρκετά στα σουτ απ’ έξω. Και ο Ολυμπιακός χτες πήγε αρκετά στο τρίποντο, το οποίο ήταν και το μεγάλο του όπλο (15/34).

Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός μόνο με… θαύμα μένει εκτός τετράδας, ενώ στο χέρι του είναι και η πρώτη θέση. Παρόλα αυτά, οι Πειραιώτες παραμένουν ταπεινοί.

Πρώτοι έχουν βρεθεί και στο παρελθόν. Αυτό που τους λείπει είναι ο τίτλος. Και για αυτό θα παλέψουν και για αυτό τα δίνουν όλα στο φινάλε της σεζόν. Αλλά αυρά θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα. Πάμε τώρα στα των δύο πρωταγωνιστών.

Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι ένας παίκτης που εάν δεν τον προσέχεις, θα σου βάλει 15-20 πόντους χωρίς να τον πάρεις χαμπάρι. Ε λοιπόν η Ρεάλ πήρε κάτω από τη βάση σε αυτό τον τομέα. Ο σταρ του Ολυμπιακού έβρισκε διαρκώς τρόπους να πληγώσει την άμυνα τις Ρεάλ, ήταν κομβικός στα ριμπάουντ και συνολικά έδειξε για ακόμη μια φορά το υπέρμετρο ταλέντο του. Και είναι άδικο που αφιερώνουμε μόνο τόσες λέξεις στον κορυφαίο σκόρερ της φετινής EuroLeague, όμως, παρότι είχε 26 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο παίκτης που έλαμψε περισσότερο είναι άλλος.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τη φετινή σεζόν αποτελεί μια… εσωτερική μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, η οποία πιστώνεται στον Γιώργο Μπαρτζώκα. Εκείνος συνέχισε να πιστεύει στον παίκτη του μετά τα όσα πέρασε την περασμένη σεζόν, εκείνος τον έκανε βασικό φέτος και εκείνος απολαμβάνει τώρα την σπουδαία του απόδοση. Και όλα αυτά, την ώρα που πολλοί έλεγαν «πού πας με τον Ντόρσεϊ;» και «δεν κάνει για ομάδα που έχει στόχους». Να που όμως κάνει!

Η Ρεάλ προσπάθησε να τον σταματήσει με πολλούς παίκτες. Κοντοί, ψηλοί και γενικά κάθε σωματότυπος πέρασε από το μαρκάρισμά του. Κανείς όμως δεν ήταν ικανός να σταματήσει τον Έλληνα γκαρντ, ο οποίος έβαζε τη μπάλα στο καλάθι με όποιον τρόπο ήθελε και με όποιον αντίπαλο και αν τον πίεζε.

Δεν είναι τυχαίο που το ΣΕΦ φώναζε ρυθμικά το όνομά του, δεν είναι τυχαία τα τόσο όμορφα λόγια όλων των συμπαικτών του. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, είχε κίνητρο ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για αυτή την εμφάνιση. Και το κίνητρό του ήταν το μεγαλύτερο που μπορεί να έχει κάποιος παίκτης. Του είχε ζητήσει 40 ο γιος του. Πώς να μην παλέψει να του κάνει το χατίρι; Σημείωσε career high με τους 37, αλλά η υπόσχεση είναι υπόσχεση, οπότε... stay tuned.

Το χιουμοριστικό της υπόθεσης, λίγες ημέρες μετά τη φωτογραφία που ανέβασε η ΚΑΕ Ολυμπιακός με τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ να φορούν τα στρατιωτικά, οι δύο μαζί σημείωσαν 63 πόντους. «Είμαι φίνο φανταράκι και έχω ένα κρυφό μεράκι», να… αφήνω γυμνή την Βασίλισσα. Γιατί οι δύο τους ξεγύμνωσαν για τα καλά τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έμοιαζε με κομπάρσο απέναντί τους.

Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με την τετράδα και δείχνει πως για ακόμη μια σεζόν μπορεί να φτάσει ψηλά. Το πόσο ψηλά, θα το δούμε στην πορεία.

ΥΓ. Παράληψή μου που δεν στάθηκα και στον Σακίλ ΜακΚίσικ. Μπήκε από τον πάγκο, έδωσε ενέργεια και οι 10 πόντοι του ήταν υπερπολύτιμοι. Ειδικά οι 5 στην δεύτερη περίοδο που ξεκόλλησαν τον Ολυμπιακό μετά το 0-18.

ΥΓ2. Πλέον νομίζω πως είναι ξεκάθαρο ότι ο γκαρντ που αξίζει να είναι δεύτερος πίσω από τον Τόμας Γουόκαπ είναι ο Κόρι Τζόσεφ. Πρώτος πασέρ του Ολυμπιακού με 6 ασίστ σε μόλις 12’ δεν είναι τυχαίο.

ΥΓ3. Υπέροχο να βλέπεις τον Κίναν Έβανς χαμογελαστό. Αυτός ο παλίκαρος που τόσα έχει περάσει, γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Ολυμπιακού, που τον αποθέωσαν μόλις εμφανίστηκε στο Cube. Ό,τι και να πούμε για την ατυχία του είναι λίγο…

ΥΓ4. Ο Καμπάτσο παραμένει ο παίκτης της Ρεάλ που θα ήθελα να δω με τα ερυθρόλευκα, ακόμη και αν τα χρόνια περνούν. Η ποιότητά του και η «αλητεία» του είναι όλα τα λεφτά!

ΥΓ5. Η εμφάνιση του Ντόρσεϊ είναι η μεγαλύτερη απόδειξη πως ο Ολυμπιακός έχει ήδη ξεχάσει τα όσα έγιναν ανάμεσα σε εκείνον και τον Γιώργο Μπαρτζώκα στη Λυών. Διότι ο ένας δεν σταμάτησε να εμπιστεύεται τον άλλον και το αποτέλεσμα ήταν αυτή η θρυλική εμφάνιση!

