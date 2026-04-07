Μπαρτζώκας: «Ξέρετε, δεν είναι καθόλου εύκολο να παίζουν μαζί Βεζένκοβ, Ντόρσεϊ, αλλά τους μιλάμε συνέχεια»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ με το επιβλητικό 102-85, ανέβηκε στο 24-12 και πλέον είναι μόνος πρώτος στην κορυφή της κατάταξης της EuroLeague.

O Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στη flash interview μετά το φινάλε της αναμέτρησης φάνηκε πολύ ιακνοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του και τους σκόρερ, Σάσα Βεζένκοβ και Τάιλερ Ντόρσεϊ που ξεχώρισαν στο ματς.

«Ήμασταν συμπαγείς αμυντικά και επιθετικά και ειδικά επιθετικά. Σκοράραμε πάνω από 100 πόντους κόντρα στην καλύτερη άμυνα της Euroleague. Είχαμε 27 ασίστ και μόλις 7 λάθη και έτσι είναι δύσκολο να χάσεις ένα ματς με τέτοια νούμερα. Παίξαμε ομαδικό μπάσκετ και ο Τάιλερ με τον Βεζένκοβ είχαν ένα σπουδαίο ματς, αλλά όλοι οι παίκτες πρόσφεραν.

Ξέρετε δεν είναι καθόλου εύκολο να συνυπάρχουν στην ίδια ομάδα. Είναι δύσκολο να έχεις μαζί δύο τέτοιους σκόρερ και να έχουμε ισορροπία. Τους μιλάμε συνέχεια, για αυτό δίπλα τους βάζουμε παίκτες που είναι αλτρουιστές και θέλουν να πασάρουν περισσότερο».