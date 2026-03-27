Άταμαν: «Κάναμε το τέλειο επιθετικό παιχνίδι - Θέλουμε τη νίκη στο ντέρμπι»

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μονακό, αλλά και στο ντέρμπι που ακολουθεί.

Ο Έργκιν Άταμαν εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος με την εικόνα του Παναθηναϊκού, με τον τούρκο κόουτς να τονίζει ότι η ομάδα του έκανε το τέλειο επιθετικό παιχνίδι, ενώ αναφέρθηκε και στο παιχνίδι της Δευτέρας (30/3) απέναντι στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

Εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο, στις επόμενες περιόδους παίξαμε το τέλειο επιθετικό παιχνίδι. Χάσαμε όμως μερικά λέι απ. Πολλές φορές πήραμε γρήγορα σουτ τριών πόντων, Πήραμε το ματς και την διαφορά που είναι πολύ σημαντικό. Είναι κομβικό που είμαστε δύο νίκες πάνω. Είχαμε 27-7 παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ σήμερα.

Είμαστε συγκεντρωμένοι στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, Κάθε ματς είναι τελικός. Δεν αρκούν μόνο τα εντός έδρας παιχνίδια. Είμαστε συγκεντρωμένοι στα 3 εκτός που ακολουθούν, αλλά έχουμε ένα ντέρμπι την Δευτέρα και θέλουμε τη νίκη. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

