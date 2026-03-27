Χολμς: Το «αντίο» των γονιών του στους φίλους του Παναθηναϊκού
Οι γονείς του Ρισόν Χολμς έλαβαν πολλή αγάπη από τους φίλους του Παναθηναϊκού για τα ποστ που έκαναν, αγάπη την οποία ανταπέδωσαν στο «αντίο» τους στο κοινό των Πρασίνων, μετά την αποδέσμευση του γιου τους το βράδυ της Τρίτης.
«Είναι δύακολο να πεις αντίο στο χτες. Φίλοι του Παναθηναϊκού θα μας λείψετε. Σας αγαπάμε», ήταν τα λόγια των γονιών του Χολμς.
It’s so hard to say goodbye to yesterday! Panathinaikos fans you will be missed! Love you guys!
pic.twitter.com/sNbe1Xg6Vr— Dr. Lydecia Holmes (@DrLydecia) March 27, 2026
Οι γονείς του Ρισόν Χολμς είχαν δεχθεί πολλή αγάπη, ενώ μας είχαν χαρίσει μια υπέροχη στιγμή στο Gazz Floor by Novibet είχαν τραγουδήσει στον αέρα το τραγούδι που τους έκανε γνωστούς στο ευρύ κοινό.
