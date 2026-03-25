Πανηγυρικό ήταν το κλίμα στο αεροπλάνο μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ντουμπάι BC και το «χόρτο μαγικό» έκλεψε την παράσταση. Αποστολή στο Σαράγεβο: Γιώργος Κούβαρης.

Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο «διπλό» στο Σαράγεβο απέναντι στην Ντουμπάι BC επικρατώντας με 104-107 έχοντας για πρωταγωνιστές τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Φυσικά το κλίμα ήταν πανηγυρικό στο αεροπλάνο στο ταξίδι της επιστροφής. Ο κόσμος των πράσινων τραγούδησε στο γνωστό σύνθημα «χόρτο μαγικό», ενώ την παράσταση έκλεψε και ο τραγουδιστής Γιώργος Σαμπάνης που ήταν μαζί με τους πράσινους στο Σαράγεβο.

Μια σημαντική νίκη για το τριφύλλι, η οποία έκανε χαρούμενο τον κόσμο του, κάτι που φάνηκε και στο αεροπλάνο που ήταν όλοι ενθουσιασμένοι.

