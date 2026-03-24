Ολυμπιακός: Ημέρα και ώρα του επόμενου αγώνα του στην Euroleague
Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω το ματς απέναντι στη Βαλένθια και ετοιμάζεται για την συνέχεια και το ματς με την Βιλερμπάν.
Το παιχνίδι της 34ης αγωνιστικής απέναντι στην Παρί ο Ολυμπιακός το έχει ήδη δώσει, με την ομάδα του Πειραιά να μένει εκτός στο υπόλοιπο της εβδομάδας και να στρέφει το βλέμμα της στην επόμενη, η οποία του επιφυλάσσει ένα ακόμη ταξίδι.
Επόμενη αγωνιστική της υποχρέωση για την EuroLeague είναι αυτή την 3ης Απριλίου με αντίπαλο τη Βιλερμπάν στη Γαλλία (21:00) για την 35η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:
- 35η αγωνιστική (03/04, 21:00): Βιλερμπάν-Ολυμπιακός
- 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός
- 38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο
