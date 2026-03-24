Βαλένθια - Ολυμπιακός: Με τον κόσμο στο πλευρό τους οι «ερυθρόλευκοι»
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Βαλένθια, με τον κόσμο των «ερυθρολεύκων» να βρίσκεται στην ισπανική πόλη για να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Συγκεκριμένα περίπου 500 οπαδοί των Πειραιωτών είναι στο γήπεδο και δίνουν ψυχολογική ώθηση στους παίκτες, ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής αναμέτρησης κόντρα στη Βαλένθια.
Our fans are out in force in Valencia!
Always together! Always strong!
Thank you! 🔴⚪️🔥#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/keiD6ATKQj— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 24, 2026
