Δείτε τις απουσίες και τους αμφίβολους, ενόψει της δεύτερης μέρας για την 32η αγωνιστική της EuroLeague.

Η 32η «στροφή» της EuroLeague, συνεχίζεται απόψε (20/03) με τέσσερις προγραμματισμένες αναμετρήσεις και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (21:15) στο «Telekom Center Athens». Ο Έργκιν Άταμαν μοναδική απουσία που έχει να διαχειριστεί είναι αυτή του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ ο οποίος ταλαιπωρείται από φλεγμονή στο πόδι του.

Θυμίζουμε ο Κέντρικ Ναν γύρισε από την Αμερική όπου είχε ταξιδέψει για την κηδεία της γιαγιάς του και θα είναι διαθέσιμος για την ομάδα του.

Αναλυτικά το ιατρικό δελτίο της 32η αγωνιστικής:

Φενέρμπαχτσε - Αρμάνι Μιλάνο 19:45

Για τη Φενέρ εκτός είναι οι Ζίλσον Μπάνγκο, Ντέβον Χολ και τον Νικολό Μέλι. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Μίκαελ Γιάντουνεν, που δεν αγωνίστηκε στο ματς με τον Ολυμπιακό. Αμφίβολος είναι ο Σκότι Γουίλμπεκιν.

Αναφορικά με την Αρμάνι Μιλάνο, ο Μπράιαντ Ντάνστον και ο Ντιέγκο Φλακαντόρι δεν θα είναι στη διάθεση του Πέπε Ποέτα για το ματς.

Αμφίβολοι είναι οι Νέιθαν Σέστινα, Σέιον Σιλντς και Ουσμάν Ντιόπ. Εκτός ομάδας είναι ο Λορέντζο Μπράουν.

Ζαλγκίρις Κάουνας - Ρεάλ Μαδρίτης 20:00

Καμία απουσία για τη Ζάλγκιρις, για τη Ρεάλ αμφίβολος είναι ο Ίθαν Αλμάνσα.

Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρα 21:15

Μόνη απουσία για τους «πράσινους» ο Σαμοντούροβ. Για τον Ερυθρό δεν παίζει ο Εμπούκα Ιζούντου, ενώ εκτός είναι και ο Αϊζέια Κάνααν που έχει μακροχρόνιο τραυματισμό. Αμφίβολοι για την αναμέτρηση είναι οι Γιάγκο ντος Σάντος, Νίκολα Κάλινιτς, Στέφαν Μιλένοβιτς και Τζέισιελ Ριβέρο

Βιλερμπάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 21:45

Για τη Βιλερμπάν εκτός είναι ο Εμπαγιέ Εντιαγέ που έχει τραυματισμό στο χέρι. Ο Όντεντ Κάτας δεν έχει στη διάθεσή του τους, Τι Τζέι Λιφ και Ίφε Λούντμπεργκ. Αμφίβολοι είναι οι Αμίτ Έμπο και Τζέιλεν Χόαρντ.