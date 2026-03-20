EuroLeague: Οι απουσίες και το ιατρικό δελτίο της δεύτερης μέρας στην 32η αγωνιστική
Η 32η «στροφή» της EuroLeague, συνεχίζεται απόψε (20/03) με τέσσερις προγραμματισμένες αναμετρήσεις και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (21:15) στο «Telekom Center Athens». Ο Έργκιν Άταμαν μοναδική απουσία που έχει να διαχειριστεί είναι αυτή του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ ο οποίος ταλαιπωρείται από φλεγμονή στο πόδι του.
Θυμίζουμε ο Κέντρικ Ναν γύρισε από την Αμερική όπου είχε ταξιδέψει για την κηδεία της γιαγιάς του και θα είναι διαθέσιμος για την ομάδα του.
Αναλυτικά το ιατρικό δελτίο της 32η αγωνιστικής:
Φενέρμπαχτσε - Αρμάνι Μιλάνο 19:45
Για τη Φενέρ εκτός είναι οι Ζίλσον Μπάνγκο, Ντέβον Χολ και τον Νικολό Μέλι. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Μίκαελ Γιάντουνεν, που δεν αγωνίστηκε στο ματς με τον Ολυμπιακό. Αμφίβολος είναι ο Σκότι Γουίλμπεκιν.
Αναφορικά με την Αρμάνι Μιλάνο, ο Μπράιαντ Ντάνστον και ο Ντιέγκο Φλακαντόρι δεν θα είναι στη διάθεση του Πέπε Ποέτα για το ματς.
Αμφίβολοι είναι οι Νέιθαν Σέστινα, Σέιον Σιλντς και Ουσμάν Ντιόπ. Εκτός ομάδας είναι ο Λορέντζο Μπράουν.
Ζαλγκίρις Κάουνας - Ρεάλ Μαδρίτης 20:00
Καμία απουσία για τη Ζάλγκιρις, για τη Ρεάλ αμφίβολος είναι ο Ίθαν Αλμάνσα.
Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρα 21:15
Μόνη απουσία για τους «πράσινους» ο Σαμοντούροβ. Για τον Ερυθρό δεν παίζει ο Εμπούκα Ιζούντου, ενώ εκτός είναι και ο Αϊζέια Κάνααν που έχει μακροχρόνιο τραυματισμό. Αμφίβολοι για την αναμέτρηση είναι οι Γιάγκο ντος Σάντος, Νίκολα Κάλινιτς, Στέφαν Μιλένοβιτς και Τζέισιελ Ριβέρο
Βιλερμπάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 21:45
Για τη Βιλερμπάν εκτός είναι ο Εμπαγιέ Εντιαγέ που έχει τραυματισμό στο χέρι. Ο Όντεντ Κάτας δεν έχει στη διάθεσή του τους, Τι Τζέι Λιφ και Ίφε Λούντμπεργκ. Αμφίβολοι είναι οι Αμίτ Έμπο και Τζέιλεν Χόαρντ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.