Το έκανε ξανά! Ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης από τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια (90-80), σκοράροντας 20 πόντους με μία μόνο ντρίμπλα.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» για ακόμη μία φορά, έδειξε το χάρισμά του, πως μπορεί να κινείται μακριά από την μπάλα. Μάλιστα είναι το στοιχείο που τον χαρακτηρίζει και θεωρείται από τους καλύτερους στην Ευρώπη για την «off ball movement».

Με αυτό τον τρόπο ο Σάσα Βεζένκοβ δημιουργεί χώρο τόσο στον εαυτό του, παίρνοντας σωστές αποφάσεις, προκειμένου να βρει χώρο να σκοράρει, όσο και για τους συμπαίκτες του για να τον «τροφοδοτήσουν» κατάλληλα και να βρεθεί σε ευνοϊκή θέση.

Στο ματς κόντρα στην Μπασκόνια πραγματοποίησε μόλις μία ντρίμπλα, αφού εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον την αμυντική αδράνεια των Ισπανών και με ευκολία έβαλε 20 πόντους (9/11 δίποντα, 2/3 βολές), εκ των οποίων οι 18 προήλθαν από τη ρακέτα και οι δύο από βολές. Παράλληλα είχε και 6 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν ο Σάσα Βεζένκοβ μετράει μ.ο 19.5 πόντους, 6.7 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ, την ώρα που ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 22 νίκες και 11 ήττες και έχει βάλει τις βάσεις για να πάει με πλεονέκτημα έδρας στα play-offs.

Πλέον το η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στη Βαλένθια (24/03, 21:30) για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.