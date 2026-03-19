Παναθηναϊκός για Θανάση Γιαννακόπουλο: «Για πάντα στην καρδιά μας»

Νίκος Καρφής
Θανάσης
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδειξε για άλλη μια φορά την αγάπη της για τον Θανάση Γιαννακόπουλο που έφυγε σαν σήμερα το 2019.

Ο Θανάσης Γιαννακόπουλος μαζί με τον αδερφό του, Παύλο γιγάντωσαν τον Παναθηναϊκό και δημιούργησαν μια ομάδα με αμέτρητες επιτυχίες σε Ευρώπη και Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2019, ο «τυφώνας», Θανάσης Γιαννακόπουλος έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στη θλίψη την πράσινη οικογένεια.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός φυσικά δεν τον ξεχνά και ανέβασε ένα μήνυμα στα social media για εκείνον.

«Θανάσης Γιαννακόπουλος. 27 Φεβρουαρίου 1931 – 19 Μαρτίου 2019. Για πάντα στην καρδιά μας», ανέφερε το μήνυμα για τον εμβληματικό Θανάση Γιαννακόπουλο που λατρεύεται από τον κόσμο του πράσινων.

@Photo credits: INTIME
     

