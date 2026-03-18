Ο Σάσα Ομπράντοβιτς πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα για την 32η αγωνιστική της EuroLeague.

Τον Ερυθρό Αστέρα θα φιλοξενήσει ο Παναθηναϊκός (20/03, 21:15) στο «Telekom Center Athens», με τον Σάσα Ομπράντοβιτς να αναφέρεται στις δηλώσεις του σχετικά με το πώς η ομάδα του θα περιορίσει τους βασικούς δημιουργούς των «πρασίνων».

Ο Σέρβος τεχνικός στη συνέχεια μίλησε και για την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί του «τριφυλλιού», ενώ έκανε ένα σχόλιο και για τους διαιτητές.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Ομπράντοβιτς:

«Αυτή η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στον Παναθηναϊκό, που κάποιοι τη θεωρούν αρνητική, δεν είναι απαραίτητα κακή. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να δώσει έξτρα κίνητρο στους γηπεδούχους, είναι πρωταθλητές, ξέρουν πώς να παίζουν μεγάλα παιχνίδια, ακόμη και σε δύσκολες ή εκνευριστικές συνθήκες. Το γήπεδό τους είναι το πιο δύσκολο για να παίξεις μετά το δικό μας υπάρχει πάντα πίεση, τόσο για τους παίκτες όσο και για τους διαιτητές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πρέπει να ελέγξουμε όλα αυτά, για να μπούμε σε θέση να παίξουμε το παιχνίδι μας.

Δεν εξαρτώνται όλα από εμάς. Αυτά είναι πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, πρέπει να επικεντρωθούμε σε όσα περνούν από το χέρι μας. Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι η ενέργειά μας και το πώς θα αντιμετωπίσουμε τους Ναν, Σλούκα και Χέις-Ντέιβις. Αυτοί είναι αυτή τη στιγμή οι βασικοί δημιουργοί τους, χωρίς να υποτιμούμε τον Γκραντ, τον Οσμάν, τον Ρογκαβόπουλο.

Ίσως έχουμε κάποια θετικά στοιχεία από το πρώτο παιχνίδι, κάποια πράγματα που μπορούμε να κρατήσουμε, αν και δεν είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικό, γιατί έλειπαν αρκετοί παίκτες. Ο Λεσόρ τους έδωσε μια ξεχωριστή ενέργεια. Ξέρουμε πώς παίζει και πώς θέλει να αγωνιστεί απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Θα ήθελα να μην ξοδέψουμε τα συναισθήματά μας σε αυτό».