Με τέτοιο Φουρνιέ δεν φοβάται κανέναν!

Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για τον Έβαν Φουρνιέ που οδήγησε με ασφάλεια τον Ολυμπιακό στην εμφατική νίκη (104-87) επί της Φενέρμπαχτσε στο εξ’ αναβολής παιχνίδι ντης 14ης αγωνιστικής της Euroleague.

Υπάρχουν βραδιές που δεν χαρακτηρίζονται απλώς από μια νίκη, αλλά είναι στιγμές που γράφουν ιστορία. Μία τέτοια βραδιά πρόσφερε ο Ολυμπιακός με την εμφατική νίκη (104-87) απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague στο ΣΕΦ, με τον Έβαν Φουρνιέ να παραδίδει την καλύτερη παράσταση της ζωής του, μέχρι την... επόμενη, βγαλμένη από τα όνειρα κάθε «ερυθρόλευκου» φιλάθλου.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού ήταν ασταμάτητος και με τους 36 πόντους (3/5 βολές, 9/11 δίποντα, 5/9 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23:25 λεπτά συμμετοχής ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού στο παρκέ. Και δεν ήταν μόνο οι αριθμοί, που οδήγησαν στο νέο ρεκόρ καριέρας, αφήνοντας πίσω πλέον την προηγούμενη μεγάλη εμφάνιση στο Κάουνας με τη Ζάλγκιρις τον Φλεβάρη του 2026, όπου σε αγώνα δυο παρατάσεων τελείωσε το παιχνίδι με 32 πόντους. Ήταν ο τρόπος, η αυτοπεποίθηση του και η αίσθηση ότι κάθε του σουτ που επιχειρούσε ήταν προορισμένο να γράψει ιστορία.

Όταν το παιχνίδι έφτασε στην τελευταία περίοδο, όπου «η μπάλα καίει», που λένε και οι αμερικανοί, εκεί όπου οι μεγάλοι παίκτες ξεχωρίζουν «σαν τη μύγα μέσα στο γάλα» από τους κοινούς θνητούς, ο Έβαν Φουρνιέ έκανε τη διαφορά. Πέτυχε 19 πόντους στην τελευταία περίοδο, παίρνοντας την ομάδα από το χέρι και ξεδιπλώνοντας όλο το επιθετικό ταλέντο του μετέτρεψε την δεδομένη πίεση που υπήρχε σε απόλυτη κυριαρχία. Η εμφάνιση του Γάλλου σκόρερ έβαλε «φωτιά» στο ΣΕΦ που σηκώθηκε στο... πόδι και δικαίως τον αποθέωσε για την εμφάνιση του. Το impact του Φουρνιέ ήταν τέτοιο, που στέλνει ένα μήνυμα σε όλη τη Euroleague.

Μπορεί το «κονσέρτο για πολυβόλα» του Γάλλου άσου να υπερκάλυψε κάθε άλλη επίδοση συμπαίκτη του, ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε το εξαιρετικό ξεκίνημα του Σάσα Βεζένκοβ που έβαλε τις βάσεις από νωρίς, με μια εμφάνιση που έμοιαζε με μάθημα… απλότητας στο σκοράρισμα. Κάθε του κίνηση εμπεριείχε ουσία και κάθε του επαφή με τη μπάλα, απειλή για τον αντίπαλο. Ο πάουερ φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» στο δύσκολο ξεκίνημα δεν επέτρεψε στη Φενέρμπαχτσε όταν ευστοχούσε (είχε 5/6 τρίποντα στο ξεκίνημα) να ξεφύγει και αποτέλεσε τη βάση της αντεςπίθεσης της ελληνικής ομάδας.

Την ίδια στιγμή στην άμυνα, ο Ολυμπιακός μπορεί να αντέδρασε λάθος στο ξεκίνημα δίνοντας ανοικτά σουτ στον αντίπαλο, αλλά ο Τόμας Γουόκαπ και ο Φρανκ Νιλικίνα από ένα σημείο και μετά «έπνιξαν» τη Φενέρμπαχτσε στην περιφέρεια, την έβγαλαν από το comfort zone με τους τρεις φόργουορντ (Τάκερ, Μπιμπέροβιτς και Κόλσον) και απομόνωσε τον Ουέιντ Μπάλντουιν. Αυτό οδήγησε αναπόφευκτα σε παιχνίδι του Τάλεν Χόρτον-Τάκερ κυρίως στο «ένας εναντίον ενός» που ήταν αποτελεσματικό μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο παίκτης-«φορτηγό» της Φενέρ προσπάθησε να απαντήσει στην πίεση που δέχονταν με δύναμη και ενέργεια, κερδίζοντας ακόμη και το χειροκρότημα της εξέδρας όταν σκόραρε 11 συνεχόμενους πόντους, όμως δεν μπορούσε να κρατήσει μόνος του την τουρκική ομάδα ως το τέλος μέσα στο ματς.

Κι αυτό γιατί ο Ολυμπιακός είχε τον ηγέτη (Φουρνιέ), τον παίκτη που πήρε τη μπάλα και την ευθύνη και με ασφάλεια οδήγησε την ομάδα του στη νίκη. Όταν διαθέτεις έναν παίκτη με την ποιότητα και τα ηγετικά χαρακτηριστικά του Γάλλου σούπερ σταρ είναι λογικό να αισθάνεσαι ασφαλής. Πολύ απλά, γιατί με τέτοιο Φουρνιέ πραγματικά δεν φοβάται κανέναν...

